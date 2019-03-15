"Холостяк-9": кому Добрынин вручил розы во втором выпуске

В пятницу, 15 марта, главный редактор журнала XXL и герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин отсеял двух участниц во втором выпуске.

Домой с проекта поехали Валерия и Елизавета, которые так и не получили заветные розы. Как это было, расскажет OBOZREVATEL.

Из 17 участниц нового сезона "Холостяка" остались 15: Юлия, Анастасия, Элизабет, Юля, Дина, Лиля, Аня, София, Каролина, Лилия, Марина, Наташа, Оля, Даша и Вика.

Никита Добрынин пригласил Вику на свидание, которое состоится в следующем выпуске, пообещав узнать друг друга поближе.

Оле главный Холостяк рассказал пять фактов о себе, ответив на ее видеообращение, в котором она сделала то же самое.

Каролине после индивидуального свидания Никита также дал еще один шанс, несмотря на жуткую историю, которую она рассказала из своей жизни.

Настя также получила розу. Они приятно провели время и Никита решил дать ей шанс.

Для всех было неожиданностью, когда Добрынин не выдал розы Лере и Лизе. Первую до вручения он пригласил на индивидуальную беседу и даже пронес ее на руках из-за обуви, которая слетала с ног. Лера рассказала, что у нее были ранее тяжелые отношения. Теперь она ненавидит безразличие. Никита был откровенным и решил не продолжать дальнейшее знакомство.

Лиза не прошла, потому что не была готова оставить родительский дом. Такое впечатление создалось у Добрынина. Он заявил, что не хочет заставлять этого делать.

Как выглядят все участницы, которые прошли в третий выпуск шоу "Холостяк-9":

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