"Холостяк-8": участницу проекта со скандалом забрала полиция

В пятницу, 16 марта, на телеканале СТБ вышел второй выпуск романтического реалити "Холостяк-8", в котором одну из участниц со скандалом забрала полиция (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Этот случай является одним из самых скандальных уходов девушки за все сезоны проекта. О том, что же произошло во время эфира, расскажет "Обозреватель".

В скандал угодила участница проекта по имени Римма, которая появилась на знакомстве с Холостяком Рожденом Ануси в наряде невесты и пропала. Девушку искали участницы проекта и съемочная группа, но безрезультатно.

Когда же Римма вернулась, то каждый раз она рассказывала разные версии того, где была все это время. Участницы даже предполагали, что у нее есть отношения вне проекта.

Римма Пресс-служба СТБ

Все прояснилось на церемонии роз, когда неожиданно на проекте появилась полиция. Представители правоохранительных органов получили заявление от сестры Риммы, что девушку насильно удерживают на проекте.

Пресс-служба СТБ

Такая информация шокировала Рождена. Он забрал у нее розу и отправил домой.

Теперь борьбу за сердце Рождена Ануси на шоу "Холостяк-8" продолжат 11 участниц.

Пресс-служба СТБ

Как сообщал "Обозреватель", ранее одна из участниц разозлила зрителей "Холостяка-8".