"Холостяк-8": кто победил в шоу

На канале СТБ завершился финальный выпуск романтического шоу "Холостяк-8", а победительницей стала Иванка.

Девушка покорила Рождена своими женственностью, умом и красотой. "Мне кажется, ты для меня, а я для тебя", — сказал он победительнице на церемонии финального выбора.

Иванка СТБ

СТБ

Иванка Viva

Последнюю неделю на реалити "Холостяк" Рожден Ануси, Иванка и Галина провели на райском острове Бали. Здесь сам холостяк и участницы отправились на еще одно свидание, после чего Рожден сделал свой финальный выбор.

Прощание с Галей

В финале шоу "Холостяк-8" Рожден Ануси попрощался с Галей.

СТБ

Первой на свидание Рожден пригласил именно Галину. Вместе они отправились в путешествие по острову на ретро-автомобиле. Там Галя впервые прикоснулась к гигантскому слону и они вместе с Рожденом выполнили необычный ритуал. А другой сюрприз для Гали Рожден спрятал на дне Индийского океана.

Многие поклонники шоу пророчили Гале победу. В голосовании, кто выиграет "Холостяк-8", большинство зрителей отдали свои голоса именно за нее.

Прощание Рождена с Галей было очень тяжелым. Холостяк признался, что испытывает симпатию к девушке, но им будет сложно построить крепкие отношения. Рожден — артист, публичный человек. А Галя — очень ранимая, сентиментальная девушка, которой нужно много внимания и заботы.

Как прошло свидание с Иванкой?

Для Иванки Рожден приготовил свидание по мотивам любимого фильма девушки "Ешь. Молись. Люби". Они посетили колоритный местный рынок, где купили фрукты, а затем вместе отправились в храм, где совершили подношение богам.

СТБ

"Я всегда считал, что нужно прислушиваться к сердцу. Нужно выбрать человека, который ближе к твоей душе. Это человек, который создан для тебя", - рассказал Рожден.

Смотрите выпуск 12 шоу "Холостяк-8" (финал) на видео:

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