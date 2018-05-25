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"Холостяк-8": что известно о победительнице

18.6тЧитать новость на украинском

На канале СТБ завершился финальный выпуск романтического шоу "Холостяк-8", а победительницей и избранницей Рождена Ануси стала Иванка Гончарук.

Иванне (Иванке) 21 год, она родом из города Луцк. По профессии девушка -переводчик польского языка. На проект участница пришла с целью найти целеустремленного, умного, сильного, заботливого и сексуального мужчину с чувством юмора и желанием иметь детей.

Она училась в КНУКиИ по специальности менеджмент социокультурной деятельности.

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volyn24.com

Папа Иванки Павел - предприниматель, мама Наталья работает с отцом. Ее сестре Кристине 11 лет, она школьница, занимается танцами и верховой ездой. Брату Макарову 5 лет.

СТБ

Viva

СТБ

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Необычный ритуал и слон: что ждет зрителей в финальном выпуске "Холостяка-8"

Как сообщал OBOZREVATEL, в финальном выпуске шоу "Холостяк-8" Рожден выбирал между Галиной и Иванкой. Девушка покорила Рождена своими женственностью, умом и красотой. "Мне кажется, ты для меня, а я для тебя", — сказал он победительнице на церемонии финального выбора.

Читайте все новости по теме "Шоу "Холостяк"" на Обозревателе.

Тема
Шоу "Холостяк"
Персона
Рожден Ануси
Место
Украина
Объект
Холостяк-8
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