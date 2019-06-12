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"Хочется жить": всплыла последняя песня умершей звезды "Голоса"

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Участник популярного вокального шоу "Голос" Алексей Сафиулин незадолго до смерти исполнил пророческую песню под названием "Хочется жить".

Композицию группы "Рождество" он спел с коллегой Еленой Решетниковой (чтобы послушать проникновенную песню, проскролльте до конца страницы).

В композиции говорится о важности жизни, звучит призыв беречь близких, дорожить каждой минутой с ними и прощать обиды, чтобы найти в этом спасение.

Алексей Сафиулин

Алексей Сафиулин

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Напомним, тело Алексея Сафиулина нашли в собственной ванной. Причиной смерти стал сердечный приступ, спровоцировать который могла аномальная жара, а также переутомление и хроническое недосыпание. На момент смерти артисту было 44 года, у него остались жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, фолк-певица Пелагея прокомментировала смерть музыканта. Она написала трогательный пост об этом человеке.

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Место
Россия
Теги
шоу-бизнессмертьмузыка
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