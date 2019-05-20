"Хочется запихнуть обратно": Топалов странно высказался о ребенке от Тодоренко

Российский певец Влад Топалов, чей ребенок получит украинское гражданство, рассказал, что малыш его временами бесит.
"Он порой страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил. И я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается - и сразу все раздражение проходит. Единственное все никак не куплю беруши. Говорят, помогает, когда совсем устаешь от этого звука крика. Кто-то пробовал? Врачи говорят, что можно беруши, чтобы самому с ума не сходить. Всем отличной недели. Обнимаю", — написал Топалов на своей странице в Instagram.
Влад Топалов
instagram.com/vladtopalovofficial
Впрочем, в сети на его высказывание отреагировали с юмором:
"Вас же не запихнули назад Терпите,Влад! Все проходит и это пройдет.", "Молодец, честный отец", "На самом деле, у всех возникает периодически желание....засунуть обратно", "Тяжело только первые 18 лет", — написали в комментариях.
Скрин с Инстаграм Топалова
Скрин с Инстаграм Топалова
Как сообщал OBOZREVATEL:
Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от Влада Топалова.
Поначалу на новоиспеченных родителей обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Вскоре они все же прервали молчание: Топалов рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
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