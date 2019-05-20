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"Хочется запихнуть обратно": Топалов странно высказался о ребенке от Тодоренко

3.4тЧитать материал на украинском

Российский певец Влад Топалов, чей ребенок получит украинское гражданство, рассказал, что малыш его временами бесит.

"Он порой страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил. И я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается - и сразу все раздражение проходит. Единственное все никак не куплю беруши. Говорят, помогает, когда совсем устаешь от этого звука крика. Кто-то пробовал? Врачи говорят, что можно беруши, чтобы самому с ума не сходить. Всем отличной недели. Обнимаю", — написал Топалов на своей странице в Instagram.

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Влад Топалов

Влад Топалов

instagram.com/vladtopalovofficial

Впрочем, в сети на его высказывание отреагировали с юмором:

"Вас же не запихнули назад Терпите,Влад! Все проходит и это пройдет.", "Молодец, честный отец", "На самом деле, у всех возникает периодически желание....засунуть обратно", "Тяжело только первые 18 лет", — написали в комментариях.

"Хочется запихнуть обратно": Топалов странно высказался о ребенке от Тодоренко

Скрин с Инстаграм Топалова

"Хочется запихнуть обратно": Топалов странно высказался о ребенке от Тодоренко

Скрин с Инстаграм Топалова

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Влад ТопаловРегина Тодоренко
Место
Россия
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Конечный придурок, мне плачь моей дочки, как песня звучал всегда. Значит живая, дышит и чего то хочет... Обычно, это на руки к папе! ;)
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