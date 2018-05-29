"Хочется плакать от гордости": СТБ удивил украинцев социальным экспериментом

Телеканал СТБ вызвал восторг зрителей эпизодом нового проекта "ЭксперименТЫ", в рамках которого проводятся различные социальные и психологические, веселые и грустные эксперименты: в транспорте, на улицах города и в самых неожиданных местах.

Авторы выпуска решили проверить, правдивым ли является мнение, что украинцы якобы своруют все, что "криво лежит". Результаты эксперимента, который одновременно проводился в столичном парке, отеле и неподалеку от станции метро, растрогали зрителей до слез (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Авторы выпуска разместили сразу на трех локациях города так называемые киоски самообслуживания - прилавки с ассортиментом товаров и открытой кассой с наличными для самостоятельного расчета на месте.

Участниками эксперимента стали прохожие, за которыми следили скрытые камеры наблюдения. Так как за киосками никто не следил, у каждого была возможность честно купить товар или же попросту украсть его, к тому же прихватить деньги из открытой кассы.

К удивлению зрителей за день эксперимента ассортимент товаров поредел, а все три кассы наполнились наличными. Ни в одной из трех точек ни дети, ни пенсионеры, ни студенты не украли товар или деньги.

Ролик эксперимента, опубликованный на странице СТБ в Facebook, собрал более 400 тыс. просмотров. Зрители не стали скрывать восторга.

"Мне почему-то в таких случаях плакать хочется... Но это от гордости за таких Украинцев!", "Я просто настолько впечатлена, что и сказать нечего. Просто горжусь людьми, с которыми живу", "При таких зарплатах, пенсиях и стипендиях, я считаю, это подвиг. Слава Украине", - отметили в комментариях.

Напомним, программа "ЭксперименТЫ" выходит в эфире СТБ по вторникам в 20:00.

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