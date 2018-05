После ареста: Харви Вайнштейн "отделался" залогом в миллион долларов

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах, добровольно сдался полиции

Как сообщили в The New York Times, Вайнштейн заявлял, что готов признать - он изнасиловал одну женщину, а другую - принуждал к оральному сексу.

Позже выяснилось, что Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов.

BREAKING: Harvey Weinstein arraigned on rape, sex assault charges; will post $1 million bail and wear electronic monitor. — The Associated Press (@AP) 25. Mai 2018

Количество женщин, обвинивших Вайнштейна в домогательствах, исчисляется десятками, но пока речь идет только про два эпизода, сообщают СМИ.

BREAKING: Law enforcement official: Harvey Weinstein to be charged with rape, criminal sex act, in attacks on 2 women. — The Associated Press (@AP) 25. Mai 2018

По статье об изнасиловании первой и третьей степени предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Адвокат Вайнштейна, Бенджамин Брафман, отказался от комментариев. В прошлом он утверждал, что Вайнштейн отрицает любые обвинения касательно "принужденного секса".

JUST IN: Weinstein turns himself into police https://t.co/9CO2hvCSlX — Meg Wagner (@megwagner) 25. Mai 2018

К слову, три года назад Манхэттенская окружная прокуратура решила не возбуждать уголовное преследование против Вайнштейна после того, как итальянская модель, Амбра Баттилана, обвинила его в том, что Харви прикасался к ее груди во время встречи в своем кабинете.

Страшная тайна Вайнштейна

Скандал вокруг домогательств и обвинения Вайнштейна начались в октябре прошлого года. Журналисты The New York Times раскрыли страшную тайну о том, что Харви Вайнштейн на протяжении долгих лет пользовался статусом продюсера и сексуально домогался женщин. Среди его жертв были актрисы, которые были вынуждены пересекаться с Вайнштейном по работе. Многие из них долгие годы молчали о произошедшем, понимая, что Харви Вайнштейн имеет большое влияние в обществе, и они не смогут пойти против него в суде.

Позже стало известно, что к разоблачению Харви Вайнштейна причастен Ронан Фэрроу - сын режиссера Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу. "Какими бы беспомощными ни были женщины, с которыми я говорил о Вайнштейне, невозможно даже представить себе ту изоляцию и страх, которым подверглись женщины-беженки. Одна из них потеряла все, подвергалась насилию и вынашивает ребенка насильника", — писал он в статье для Hollywood Reporter.

Ронан Фэрроу

После широкой огласки обвинений и увольнения от Харви Вайнштейна ушла жена Джорджина Чапмэн, которая жила с ним в браке с 2007 года. Вместе они воспитывали двоих детей — 7-летнюю дочь и 4-летнего сына.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапмэн

Также Харви Вайнштейна уволили из Weinstein Company. Как выяснилось позже, еще до увольнения Харви Вайнштейн, осознав ситуацию, просил знаменитых актеров и глав киностудий заступиться за него.

Эффект домино

Вскоре после скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальном преследовании обвинили его младшего брата Боба.

В октябре 2017 года исландская певица и актриса Бьорк рассказала на своей странице в Facebook о сексуальных домогательствах со стороны "датского режиссера", с которым она работала над одной картиной. Певица не назвала имен, однако единственным датским режиссером, с кем работала Бьорк, был Ларс фон Триер ("Танцующая в темноте").

Также была разрушена карьера актера Кевина Спейси. Актер Энтони Рэпп сообщил изданию Buzzfeed о сексуальных домогательствах со стороны звезды. Сериал "Карточный домик" закрыли из-за секс-скандала, а роли актера вырезали из многих проектов, в которых он отснялся до скандала.

Кевин Спейси

Писательница Анна Грэм Хантер рассказала о домогательствах со стороны американского актера Дастина Хоффмана во время съемок фильма "Смерть коммивояжера" в 1985 году, где Хантер работала ассистентом продюсера.

Скандал с Вайнштейном ознаменовал начало кампании против домогательств не только в Голливуде, но и по всему миру.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Гвинет Пэлтроу рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна.