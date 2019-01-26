МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Харламов больше не нужен'': Амус озадачила сеть пикантными снимками

526Читать материал на украинском

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус озадачила пользователей сети очередными откровенными фото.

Артистка порадовала фанов пикантными снимками из Мальдив, куда, как думали фолловеры, она отправилась со своим мужем. Однако, на всех фото Асмус позирует в одиночку, что стало поводом для размышлений о возможном семейном разрыве звездной пары. Фотографии опубликованы в Instagram.

Многие подписчики Кристины предположили, что Харламов и Асмус на грани развода. Своим мнением они начали активно делиться в комментариях.

Новости
''Не становись Бузовой!'' Раздетая жена Харламова вызвала негодование в сети

"Все, Харламов больше не нужен? Ты ушла от него? Где твой муж?" – всполошились пользователи.

"Почему ты всегда одна? Игорь где?" – добавили другие.

''Харламов больше не нужен'': Амус озадачила сеть пикантными снимками

''Харламов больше не нужен'': Амус озадачила сеть пикантными снимками

''Харламов больше не нужен'': Амус озадачила сеть пикантными снимками

''Харламов больше не нужен'': Амус озадачила сеть пикантными снимками

''Харламов больше не нужен'': Амус озадачила сеть пикантными снимками

''Харламов больше не нужен'': Амус озадачила сеть пикантными снимками

''Харламов больше не нужен'': Амус озадачила сеть пикантными снимками

''Харламов больше не нужен'': Амус озадачила сеть пикантными снимками

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус удивила своих поклонников неожиданной откровенной фотографией из отпуска, из-за которой на нее обрушилась целая волна критики. Позже артистка дерзко ответила хейтерам, которые накануне высказали недовольство по поводу ее фото.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Кристина АсмусИгорь ХарламовГарик ХарламовГарик Бульдог Харламов
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
27
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
34
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги