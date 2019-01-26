''Харламов больше не нужен'': Амус озадачила сеть пикантными снимками

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус озадачила пользователей сети очередными откровенными фото.

Артистка порадовала фанов пикантными снимками из Мальдив, куда, как думали фолловеры, она отправилась со своим мужем. Однако, на всех фото Асмус позирует в одиночку, что стало поводом для размышлений о возможном семейном разрыве звездной пары. Фотографии опубликованы в Instagram.

Многие подписчики Кристины предположили, что Харламов и Асмус на грани развода. Своим мнением они начали активно делиться в комментариях.

"Все, Харламов больше не нужен? Ты ушла от него? Где твой муж?" – всполошились пользователи.

"Почему ты всегда одна? Игорь где?" – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус удивила своих поклонников неожиданной откровенной фотографией из отпуска, из-за которой на нее обрушилась целая волна критики. Позже артистка дерзко ответила хейтерам, которые накануне высказали недовольство по поводу ее фото.

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