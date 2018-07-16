Хабенский попал в базу "Миротворца" за Крым: что он там делал

Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Константин Хабенский, который попал в базу "Миротворец", принял участие в 26-м Международном детском кинофестивале "Алые паруса "Артека". Мероприятие проходило в поселке Гурзуф с 1 по 10 июля на южном берегу временно оккупированного Крыма.

В последний день участники фестиваля сначала просмотрели "самый мудрый фильм" - военную драму "Собибор", режиссером которой выступил Хабенский, а потом Константин пообщался с детьми из так называемых "киноотрядов", сообщает "РБК-Украина". Артист рассказал о том, как снимал фильм, обсудил с подростками особенности актерской профессии, а также дал несколько советов юношам.

"Я всегда относился к "Артеку" с каким-то трепетом. Моя мама была здесь на смене в мае 1961 года, и она до сих пор вспоминает это и горда тем, что артековка. Я успел немного посмотреть детский центр, увидеть, что предлагают детям. Мне кажется, те три недели, проведенные здесь, любому человеку пойдут на пользу. Это такое мощное, в хорошем смысле слова, испытание для каждого", - рассказал Хабенский.

Константин Хабенский в "Артеке" vk.com

Константин Хабенский в "Артеке" vk.com

Константин Хабенский в "Артеке" vk.com

Константин Хабенский в "Артеке" vk.com

Константин Хабенский в "Артеке" vk.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские актеры театра и кино, звезды запрещенного в Украине сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Андрей Леонов угодили в базу украинского добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против нацбезопасности государства.

Артистов обвинили в сознательном нарушении Государственной границы Украины с целью незаконных гастролей на территории оккупированного Россией полуострова Крым.