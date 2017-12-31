"Х-Фактор": как прошел грандиозный суперфинал шоу

В субботу, 30 декабря, состоялся суперфинал восьмого сезона вокального шоу "Х-Фактор".

"Обозреватель" предлагает посмотреть, как проходило грандиозное действие.

Открывало эфир выступление бывших участников и суперфиналистов шоу с новогодней песней Jingle Bells Rock. На сцене они появились в костюмах эльфов Санта Клауса, пакующих подарки. Также во время номера на сцене присутствовали сам Санта и его олени.

После представления судей проекта - Олега Винника, Насти Каменских, Дмитрия Шурова и Андрея Данилко - в эфире показали закулисье восьмого сезона шоу.

Судьи восьмого сезона "Х-Фактора" Кадр из видео

Затем подопечная Насти Каменских Даша Ступак, которая покинула шоу за шаг до финала, выступила со своим самым сексуальным номером - с песней группы Sade под названием "Smooth Operator". К слову, после выступления она поделилась, что в 2018 году собирается выпускать альбом.

После нее на сцене появилась группа "Каблуками по брусчатке", покинувшая проект в шестом прямом эфире. Их наставником являлся Андрей Данилко. Музыканты исполнили композицию из мюзикла "Стиляги" под названием "Пусть все будет так, как ты захочешь".

Затем на сцену вышли суперфиналисты восьмого сезона группа "Юркеш", которые повторили свое шокирующее выступление с песней из "Призрака оперы", смиксованным с песнями "Горілка" Верки Сердючки , "Нино" Олега Винника и "Джингл Беллс" о Насте Каменских.

Следующим номером стал подарок зрителям "Х-Фактора" от Насти Каменских и ее подопечных из категории "Девушки" Даши Ступак и Анны Трубецкой. Они спели песню NK (сольный проект Насти Каменских. - Ред.) "Чудо Рождества".

После этого пришла очередь еще одного суперфиналиста - Миши Панчишина. Он исполнил песню группы "Нервы" под названием "Вороны".

Затем на сцене выступил победитель онлайн-кастинга Слава Колодяжный с песней Макса Барских "Хочу танцевать".

После него в эфире выступил победитель шестого сезона "Х-Фактора" Костя Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin с песней "Play this life".

Следующим стал номер дуэта KAZKA, которые спели песню "Журавлі" украинской группы The Hardkiss. Они также анонсировали выход дебютного альбома, который состоится в марте 2018 года.

Затем подопечная Олега Винника Елена Зуева спела песню Мадонны под названием "La Isla Bonita" и пообещала, что возьмет участие и в девятом сезоне "Х-Фактора".

После этого на сцене выступил подопечный Дмитрия Шурова Остап Скороход. Он исполнил композицию из мюзикла "La La Lаnd" под названием "City of the stars".

Подопечный Олега Винника Николай Ильин исполнил трогательную песню под названием "Эта женщина".

Затем коллективы "Каблуками по брусчатке", "Юркеш" и KAZKA презентовали новогодний сюрприз для зрителей "Х-Фактора" и спели песню "Елки" Верки Сердючки.

После этого на сцене опять появилась Аня Трубецкая, исполнившая песню Гайтаны "Шаленій".

Также на сцене выступили финалисты седьмого сезона "Х-Фактора" группа Mountain Breeze.

Затем в суперфинале еще раз выступила группа "Юркеш", которая борется за победу в восьмом сезоне. Песня, которую исполнил коллектив, была написана для отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2018".

Завершительным стало выступление Миши Панчишина с песней "Країна мрій".

Как сообщал "Обозреватель", победителем восьмого сезона "Х-Фактора" стал Миша Панчишин.