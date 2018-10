''Х-Фактор-9'' в Полтаве: все подробности восьмого кастинга

В субботу, 20 октября, в эфире телеканала СТБ стартовал уже восьмой кастинг. На этот раз пробоваться будут претенденты из Полтавы.

OBOZREVATEL следит за ходом событий. Мы расскажем о том, что происходит на кастинге.

Первой на сцену кастинга в Полтаве вышла 16-летняя девочка с очаровательным именем Изабелла. Она искренне верит, что проект может стать началом ее новой карьеры звезды. Своим необычным голосом и нестандартным исполнением песни Frank Ifield "She Taught Me To Yodel" Изабелла Иващенко шокировала судей. Решающий голос был за Настей Каменских, однако она решила, что девушке еще рано участвовать в проекте.

25-летняя Татьяна Куля - очень стеснительная девушка. Ее близким пришлось долго уговаривать ее выступить на шоу. В группе поддержки Татьяны оказалась самая младшая болельщица - 5 месячная Ульяна. На сцене девушка исполнила очень сложную технически композицию Celine Dion "All By Myself" и поразила судей своим невероятно сильным голосом.

Следующим на сцену вышел настоящий авантюрист и искатель приключений Дмитрий Шпаков. Он за свои 43 года перепробовал почти все профессии. Кастинг на "Х-фактор" Дмитрий называет своей самой большой авантюрой в жизни. Мужчина исполнил кавер группы "Zdob Shi Zdub" на песню Виктора Цоя "Видели ночь" и стал абсолютным чемпионом проекта, получив четыре "нет" от судей.

Следующими на сцену шоу выйдут ребята, которые живут музыкой. Спустя годы эти парни смогли взять все в свои руки и жить, следуя за мечтой. Их группа называется "Jazzforacat", что переводится как "Джаз для кота", а все потому что первым их слушателем стал кот Вася. Ребята исполнили авторскую песню "Важливі деталі" и бесспорно покорили судей.

"Все-таки разглядели звезду!". 32-летнюю Таисию Пилипенко на кастинг уговорила прийти ее подруга. Обаятельная и харизматичная девушка устроила настоящее шоу на сцене, очень душевно спела композицию Елены Ваенги "Невеста" и сорвала бурные овации зрителей.

Группа "Coral Reef" променяли работу на "Х-фактор". Бывший музыкальный руководитель в детском саду, водитель хлебовоза и автомеханик бросили все и приехали из Кишинева на кастинг в Полтаву.

22-летний Алексей Стороженко читает рэпчик. Парень переписал слова песни Willi William "Ego" под кастинг проекта и зачитал их со сцены. Мнения судей разделились, решающее слово было за Дмитрием Шуровым и он поддался на уговоры Насти Каменских и дал шанс музыканту попробовать себя в тренировочном лагере.

34-летний Колян поприставал к симпатичным девушкам за кулисами, отнял шляпу у ведущего Андрея Беднякова и в итоге забыл зачем пришел на кастинг. Уверенный в себе и харизматичный Николай Ивченко быстро сориентировался на сцене и решил спеть песню группы "Синяя птица" - "Там, где клен шумит", однако среди выступления просто забыл слова.

Очень небанальная девушка, которая живет, по ее словам, абсолютно банальной жизнью 24-летняя PALINA приехала из Беларуси. Она пришла на проект, чтобы почувствовать, как это - быть по ту сторону экрана. Девушка исполнила авторскую композицию "Пинки" и получила заветные четыре "да" от судей проекта.

Следующей на сцену на шоу выйдет замечательная девушка - 20-летняя Юлия Лущинская. Но не только она спешит на сцену, ведь ее маленькая сестричка Катя очень давно мечтает познакомиться с судьями. А тем временем Юля подготовила сюрприз для одного из судей.

Такого еще не було на кастингах шоу - в Полтаве на сцену вместе с участниками группы "Awaken me" вышел Дмитрий Шуров. Оказывается, ребята остались без барабанщика, а заменить его согласился один из судей.

Мама двоих детей, активная и сильная женщина пришла на шоу и поделилась своей печальной историей. 37-летняя Жанна Чернецкая пережила уход мужа, а вскоре и болезнь ребенка. Ей жизнь подарила любовь к музыке, которая ей помогает бороться и лечить свои душевные раны. Женщина решила спеть зажигательную песню, чтобы разбавить грусть в своей жизни, однако судьи увидели в ее глазах печаль, не гармонирующую с мотивов песни.

Дальше на сцену шоу "Х-фактор" спешит выйти Игорь Илючек. Его на проект привела любовь к музыке и творчеству Олега Винника. Парень спел его песню "Ангел", для него и ради знакомства с ним - все ради Винника. И как по иронии судьбы решающий голос остался именно за Винником. А еще один сюрприз Игорь подготовил своей возлюбленной - Алесе. Парень сделал ей предложение прямо на сцене шоу.

Сверхспокойный и тихий парень Илья Кузнецов следующим вышел на сцену проекта. Он музыкант - пишет и поет песни. Одну из своих авторских композиций "Happy Song" он спел для судей и зрителей.

Следующей на сцену шоу появилась очень интересная девушка Алина Чижик. Она очень умиротворенный человек, любит петь, а еще она занимается очень необычным видом йоги – йогой голоса. На проект девушка пришла, чтобы творить настоящую магию с помощью своего голоса и пообещала ввести судей в транс.

Последними на сцену кастинга в Полтаве вышли зажигательные и драйвовые ребята - группа "Square Universe", что переводится как "квадратная вселенная". Они пришли на проект, чтобы петь о любви и побеждать. Ребята зажгли зал зажигательной песней Led Zeppelin "Whole Lotta Love", а прекрасная солистка Оля обворожила своей красотой даже Настю Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 13 октября в эфире телеканала СТБ прошел уже седьмой кастинг. На этот раз пробовались претенденты из Черновцов.