"Х-Фактор-9": появилось первое видео с пятого кастинга

В субботу, 29 сентября, на телеканале СТБ стартует пятый кастинг девятого сезона вокального шоу "Х-фактор", в котором украинцы пытаются впечатлить звездных судей своими певческими способностями.

И на этот раз "Х-фактор" отправился в Винницу. Кстати, в первый раз в истории проекта. OBOZREVATEL будет следить за ходом шоу и расскажет вам все самое интересное. А пока предлагаем почитать, что же еще любопытного нас ждет на этой неделе и посмотреть первый видеоанонс очередного выпуска.

На этой неделе появится сразу несколько потенциально интересных участников. Во-первых, судей попытается впечатлить участница 2 сезона "Україна має талант. Діти" Лера Ковалевская. Для тех, кто не следил за ходом шоу - видео ниже. Эта девочка действительно талант.

Также в эту субботу на сцену выйдет известный пародист - Валерий Юрченко, который поет голосами Александра Рыбака, Верки Сердючки и Фредди Меркьюри. "Я уже не помню, когда пел своим голосом, когда выходил на сцену без масок, без аксессуаров, без грима", - признался он.

Это не первое появление Юрченко на ТВ - 5 лет назад он выступал на кастинге "Україна має талант" и поднял весь зал вместе с судьями.

Также организаторы обещают, что в этой программе Настя Каменских запоет под аккомпанемент контрабаса Дмитрия Шурова, а Олег Винник выступит в дуэте с одним из участников.

Здесь вы можете прочитать о том, как прошел третий кастинг шоу в Мариуполе, а здесь про четвертый кастинг во Львове. Именно отсюда в прошлом году пришел будущий победитель проекта Михаил Панчишин.

Напомним, что всего зрителей ждут 10 эпизодов кастинга, 2 эпизода из тренировочных лагерей и 6 прямых эфиров. Здесь можно посмотреть выступления участников первого и второго кастингов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как проходили съемки шоу "Х-Фактор-9".

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