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"Х-фактор-9": кто покинул третий прямой эфир

1.7тЧитать материал на украинском

В субботу, 8 декабря, на канале СТБ состоялся третий прямой эфир шоу "Х-фактор-9". Восемь финалистов вышли на сцену, чтобы побороться за победу в проекте.

Темой вечера стали выступления с живым оркестром. Все участники справились со своими номерами настолько хорошо, что после выступления последнего участника судьи растерялись — им сложно было предположить, кто покинет шоу.

Участники заметно нервничали и переживали ведь во втором прямом эфире домой отправилось не два, а сразу три конкурсанта.

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После зрительского голосования в зоне риска оказались Ольга Жмурина, Полина Полонейчук и Иван Ищенко. Они традиционно исполнили "песню за жизнь".

"Х-фактор-9": кто покинул третий прямой эфир
"Х-фактор-9": кто покинул третий прямой эфир
"Х-фактор-9": кто покинул третий прямой эфир

Посовещавшись, судьи решили оставить на проекте Ольгу, а вот Полина и Иван отправились домой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время второго прямого эфира один из судей шоу "Х-фактор-9" Дмитрий Шуров высказался о попавших в российский плен украинских моряках. Артист выразил надежду, что вскоре они окажутся дома, в кругу родных и близких.

Читайте все новости по теме "Х-Фактор Украина" на OBOZREVATEL.

Тема
Х-Фактор Украина
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