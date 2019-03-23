"Грязные девичьи шутки": звезды "Квартала" восхитили сеть пикантными фото

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец похвасталась пикантными кадрами.
Так, известная артистка показала свой чувственный снимок, а также представила нежные фото своих коллег по "Женскому Кварталу" на своей странице в Instagram.
Роскошные черно-белые портретные кадры большинства участниц популярного шоу Кравец дополнила ироничной подписью о гастролях с женским коллективом.
"Когда ты на гастролях с "Женским Кварталом", ощущения совсем другие. Много женской энергии, разговоров о важном, иронии и грязных девчачьих шуточек", – посмеялась Кравец.
Фолловеры остались в восторге от смелой фотосессии. Многие из них оставили свои комплименты под снимками, расхвалив и девушек, позирующих на фото, и фотографа.
Елена Кравец
Instagram @lennykravets
"Какой прекрасный коллектив, дарит смех и позитив. Снимки просто великолепные! Украинская красавица с молниями в глазах", – написали комментаторы.
Участница "Женского квартала"
Instagram @lennykravets
Участница "Женского квартала"
Instagram @lennykravets
Участница "Женского квартала"
Instagram @lennykravets
Участница "Женского квартала"
Instagram @lennykravets
Участница "Женского квартала"
Instagram @lennykravets
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно актриса студии "Квартал 95" , 42-летняя Елена Кравец впечатлила публику смелым вечерним образом. Так, артистка позировала на камеру в полностью прозрачном платье, которое сексуально оголило ее тело.
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