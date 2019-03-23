МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Грязные девичьи шутки": звезды "Квартала" восхитили сеть пикантными фото

772Читать материал на украинском

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец похвасталась пикантными кадрами.

Так, известная артистка показала свой чувственный снимок, а также представила нежные фото своих коллег по "Женскому Кварталу" на своей странице в Instagram.

Роскошные черно-белые портретные кадры большинства участниц популярного шоу Кравец дополнила ироничной подписью о гастролях с женским коллективом.

"Когда ты на гастролях с "Женским Кварталом", ощущения совсем другие. Много женской энергии, разговоров о важном, иронии и грязных девчачьих шуточек", – посмеялась Кравец.

Новости
Замена Зеленскому? ''95 Квартал'' объявил о неожиданном решении

Фолловеры остались в восторге от смелой фотосессии. Многие из них оставили свои комплименты под снимками, расхвалив и девушек, позирующих на фото, и фотографа.

Елена Кравец

Елена Кравец

Instagram @lennykravets

"Какой прекрасный коллектив, дарит смех и позитив. Снимки просто великолепные! Украинская красавица с молниями в глазах", – написали комментаторы.

Участница "Женского квартала"

Участница "Женского квартала"

Instagram @lennykravets

Участница "Женского квартала"

Участница "Женского квартала"

Instagram @lennykravets

Участница "Женского квартала"

Участница "Женского квартала"

Instagram @lennykravets

Участница "Женского квартала"

Участница "Женского квартала"

Instagram @lennykravets

Новости
"Душа не пропала": студия "Квартал 95" представила документальный спецпроект о войне, волонтерстве и вере в победу
Участница "Женского квартала"

Участница "Женского квартала"

Instagram @lennykravets

"Грязные девичьи шутки": звезды "Квартала" восхитили сеть пикантными фото

"Грязные девичьи шутки": звезды "Квартала" восхитили сеть пикантными фото

"Грязные девичьи шутки": звезды "Квартала" восхитили сеть пикантными фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно актриса студии "Квартал 95" , 42-летняя Елена Кравец впечатлила публику смелым вечерним образом. Так, артистка позировала на камеру в полностью прозрачном платье, которое сексуально оголило ее тело.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Елена Кравец
Тег
95 Квартал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения