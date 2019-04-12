"Заставили заплакать, очень глубоко": группа ''Антитіла'' впечатлила фанов эффектной премьерой

В пятницу, 12 апреля, украинская группа "Антитіла" порадовала фанов двойной премьерой. Музыканты выпустили свой шестой студийный альбом Hello, а также представили клип на заглавную песню пластинки.

Примечательно, что в альбом Hello, состоящий из десяти треков, вошли четыре уже известных песни TDME, "Лови момент", Lego и "Вірила" (новый клип группы смотрите ниже).

"Если делать личную оценку новой пластинки Hello, то я считаю - что это лучший наш альбом на данный момент. Так звучат Антитела сегодня, и это звучание несколько отличается от предыдущих пластинок. Тексты, мелодии - все создано с прицелом на годы!" - рассказал о релизе фротмен группы Тарас Тополя.

Основой сюжета нового клипа Hello стала постапокалиптическая история. Главным ее героем стал Алексей Веренчик, солист группы Detach. На видео он возвращается на планету Земля после ядерного апокалипсиса, чтобы проверить пригодна ли она для жизни. Алексей не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером. Видеоработа состоит из натурных съемок и компьютерной графики.

"Этот клип - продолжение истории из клипа "Лови момент": о том, что мир - хрупок. И о том, что Земля - ​​наш дом, который надо оберегать. А об этом многие забывают", - подчеркнул Веренчик.

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Видео активно собирает просмотры в YouTube. В комментариях работу группы назвали шедевром, который заставил плакать.

Альбом и новый клип уже доступны на официальных каналах группы "Антитіла". Вскоре музыкантам предстоит тур в поддержку диска Hello. С 25 мая коллектив посетит с концертами Львов, Полтаву, Харьков, Одессу и сыграет в Киеве.

Как писал ранее OBOZREVATEL, группа "Бумбокс" и певица Тина Кароль порадовали фанов клипом на совместный трек "Безодня". Премьера песни состоялась 4 апреля на YouTube-канале familyboombox.

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