Группа "Агонь" выпустила агрессивно-провокационный клип

Группа "Агонь" презентовала агрессивно-провокационный клип.

Видеоработа на песню под названием "Всем FUCK" была опубликована на YouTube-канале артистов.

Пресс-служба

"Мы давно хотели делать больше хип-хоп и рэпа и этот трек максимально близок нам по духу в данный момент. Слоган "Всем FUCK, занимаюсь спортом я" расположил нас к острому и конкретному троллингу в куплетах, который объяснил бы, что мы услышали в этой фразе и почему взяли в песню столь резкий месседж.

Пресс-служба

Эта строчка - условный девиз современного мира глобализации, конкуренции и потребления. Таким образом, припев вовсе не означает, что мы плевали на всех и вся. Мы честно рассказали о себе и о недостатке искренности и глубины в актуальном сейчас массовом музыкальном продукте", - говорят участники коллектива.

По словам музыкантов, их новый клип - троллинг любого медиаперсонажа, который "зашкварился". В первую очередь самих себя.

Пресс-служба

"Месседж для фанов очень простой - занимайся тем, что любишь больше всего, будь искренним и настоящим, гни свою линию, не слушай хейтеров, никому не подражай, делай осмысленные поступки, не бойся быть особенным, создай новый огонь с нуля и неси за все это ответственность", - утверждают в группе "Агонь".

Пресс-служба

Пресс-служба

Посмотреть новый клип группы можно здесь:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вокалист группы "Агонь" презентовал новую коллекцию собственного бренда BRVSKI.