"Грудь своя?" Сбежавшая в РФ Гросу пикантно засветила пышные формы

Скандальная украинская певица, которая живет и работает в России, Алина Гросу показала поклонникам пикантное фото в облегающем боди.

Многие фанаты молодой артистки усомнились в том, что яркая внешность девушки естественная. Особое внимание было приковано к груди Гросу. Соблазнительный снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, в комментариях к посту пользователи спросили, не делала ли Алина пластических операций, так как у них возникло подозрение, что она увеличила свою грудь. Артистка на провокационный вопрос не ответила.

"Грудь своя же? Почему мне Бог не дал такую фигуру", - возмутились подписчики Гросу.

В целом же большинство фолловеров похвалили ее, оставив под снимком лестные комментарии с комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу показала поклонникам новое эротическое фото, чем вызвала бурю эмоций в сети.