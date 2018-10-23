''Грудь ненастоящая'': Алина Гросу показала пикантное фото в леопардовых штанах

Скандальная украинская певица, которая живет и работает в России, Алина Гросу обнародовала яркое фото в желтой кожаной куртке на голое тело, желтых очках и леопардовых лосинах.

Обнаженную грудь певица прикрыла руками. Соответствующую фотографию исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

"До выхода клипа "Найки" остались считанные дни, а я пока записываю новые треки и продолжаю сниматься. На инстаграм остается времени все меньше и меньше, простите! Постараюсь это исправить... а сколько вы проводите времени в соцсетях?" - подписала снимок звезда.

Реакция фанатов на фото была неоднозначной. Многие раскритиковали певицу за слишком откровенное фото, а некоторые усомнились в том, настоящая ли у нее грудь.

"Такое откровенное фото? Зачем все напоказ? В женщине должна быть загадка!", "Только 2! А первое срочно удалить!", "Я один вижу на фото, что руками ты держишь ненастоящую грудь (как она называется - я не знаю), подкладку?!" - пишут возмущенные поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Алина Гросу показала поклонникам пикантное фото в облегающем боди.