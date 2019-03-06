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/Шоубиз

"Грудь надула": внезапно похудевшую Лорак подловили на фотошопе

5.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, вызвала споры в сети новым снимком.

Она опубликовала фото на своей странице в Instagram, на котором позирует в облегающем платье телесного цвета.

Мнения в сети разделились. Некоторые подумали, что на новом снимке сильно похудевшая в последнее время Лорак не рассчитала с фотошопом из-за неправдоподобного положения рук. Другой части аудитории показалось, что певица сделала пластику груди.

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Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

"Странно, на фото то худеет, то толстеет", "Фотошоп жесткий", "У нее грудь после пластики?", "Уж очень грудь надула. Выделяется очень", "Фильтр неудачный", – написали фолловеры.

"Грудь надула": внезапно похудевшую Лорак подловили на фотошопе
"Грудь надула": внезапно похудевшую Лорак подловили на фотошопе
"Грудь надула": внезапно похудевшую Лорак подловили на фотошопе
"Грудь надула": внезапно похудевшую Лорак подловили на фотошопе
"Грудь надула": внезапно похудевшую Лорак подловили на фотошопе
"Грудь надула": внезапно похудевшую Лорак подловили на фотошопе

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак разозлила фанатов откровенным нарядом на концерте в Баку (Азербайджан).

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Персона
Ани Лорак
Место
Россия
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Zwil Sophie
Zwil Sophie
Губи зробила. А груди давно, ще після пологів.
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