"Грудь надула": внезапно похудевшую Лорак подловили на фотошопе

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, вызвала споры в сети новым снимком.

Она опубликовала фото на своей странице в Instagram, на котором позирует в облегающем платье телесного цвета.

Мнения в сети разделились. Некоторые подумали, что на новом снимке сильно похудевшая в последнее время Лорак не рассчитала с фотошопом из-за неправдоподобного положения рук. Другой части аудитории показалось, что певица сделала пластику груди.

"Странно, на фото то худеет, то толстеет", "Фотошоп жесткий", "У нее грудь после пластики?", "Уж очень грудь надула. Выделяется очень", "Фильтр неудачный", – написали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак разозлила фанатов откровенным нарядом на концерте в Баку (Азербайджан).

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