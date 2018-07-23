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"Грудь как у девочки": 53-летняя звезда 90-х удивила смелым фото без нижнего белья

3.7тЧитать новость на украинском

Некогда популярная певица 90-х Алена Апина восхитила своих поклонников в Instagram смелым эротическим фото, на котором запечатлена без нижнего белья.

На личной странице в соцсети 53-летняя знаменитость поделилась снимком в свободной джинсовой рубашке, которую примерила на голое тело.

"Я и собачка", - коротко прокомментировала фотографию Апина, подразумевая домашнюю фигуру пса у себя за спиной.

Верхняя часть рубашки Апиной широко расстегнута, левое плечо оголено. Менее чем за сутки фотографию оценили лайками более 4 тыс. фолловеров звезды.

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"Вау, секси", "Грудь как у девочки", "Очень красивое фото получилось", "Всем бы так выглядеть в такие годы!" - отметили под постом Апиной.

В целом же за жизнью звезды 90-х в Instagram следят 76 с лишним тысяч пользователей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинская звезда 90-х неожиданно вернулась с новым синглом.

Персона
Алена Апина
Объекты
соцсетиInstagram
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