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Грозит пожизненное: Вайнштейна обвинили в "хищническом сексуальном насилии"

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Прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения против голливудского продюсера Харви Вайнштейна по трем эпизодам, в числе которых "хищническое сексуальное насилие".

В частности, как пишет Reuters, последние обвинения предусматривают наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного.

Все эпизоды, фигурирующие в деле, произошли в 2006 году.

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По мнению окружного прокурора района Манхэттен Сайруса Вэнса, в материалы дела необходимо включить эпизод еще c одной женщиной (до этого в обвинениях фигурировали две потерпевшие).

Других подробностей прокурор не привел, отметив, что расследование продолжается.

В свою очередь адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман не смог оперативно прокомментировать информацию о новых обвинениях.

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Напомним, недавно Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах, добровольно сдался полиции. Он заявлял, что готов признать - он изнасиловал одну женщину, а другую - принуждал к оральному сексу. Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября 2017 года вокруг Вайнштейна разгорелся громкий секс-скандал: бывшие и нынешние подчиненные продюсера, как оказалось, довольно известные актрисы Голливуда, стали одна за другой рассказывать журналистам о домогательствах с его стороны.

Персона
Харви Вайнштейн
Место
США
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