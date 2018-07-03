Грозит пожизненное: Вайнштейна обвинили в "хищническом сексуальном насилии"

Прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения против голливудского продюсера Харви Вайнштейна по трем эпизодам, в числе которых "хищническое сексуальное насилие".

В частности, как пишет Reuters, последние обвинения предусматривают наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного.

Все эпизоды, фигурирующие в деле, произошли в 2006 году.

Новости Вайнштейна официально обвинили в изнасиловании

По мнению окружного прокурора района Манхэттен Сайруса Вэнса, в материалы дела необходимо включить эпизод еще c одной женщиной (до этого в обвинениях фигурировали две потерпевшие).

Других подробностей прокурор не привел, отметив, что расследование продолжается.

В свою очередь адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман не смог оперативно прокомментировать информацию о новых обвинениях.

Напомним, недавно Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах, добровольно сдался полиции. Он заявлял, что готов признать - он изнасиловал одну женщину, а другую - принуждал к оральному сексу. Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября 2017 года вокруг Вайнштейна разгорелся громкий секс-скандал: бывшие и нынешние подчиненные продюсера, как оказалось, довольно известные актрисы Голливуда, стали одна за другой рассказывать журналистам о домогательствах с его стороны.