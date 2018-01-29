"Грэмми-2018": самые яркие наряды церемонии

В воскресенье, 28 января, в Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения наград "Грэмми". Она запомнилась не только захватывающими выступлениями, но и яркими нарядами звезд.

"Обозреватель" предлагает посмотреть на самые интересные из них.

Леди Гага

Эпатажная певица посетила церемонию в платье от Armani Prive. Оно состоит из черного кружевного комбинезона, на который надета пышная юбка с огромным шлейфом. Затем она сняла юбку, оставшись в одном лишь пикантном комбинезоне, и дополнила образ шляпой.

Леди Гага на "Грэмми-2018"

Леди Гага на "Грэмми-2018"

Рианна

Артистка появилась на сцене в темно-вишнёвом плаще, расстёгнутом практически до пупка, и латексных перчатках.

Рианна на "Грэмми-2018"

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Пинк

Певица появилась на церемонии в оригинальном, но не самом удачном наряде. Ее пушистое сине-розовое платье визуально прибавило артистке несколько килограмм, а из-за странного вида некоторые даже сравнили наряд с пипидастром (щетка для сбора пыли. - Ред.).

Пинк на "Грэмми-2018"

Рита Ора

Артистка посетила "Грэмми" в роскошном платье, разрез которого обнажал ее ноги. Однако певица не совсем рассчитала глубину разреза, поэтому ей постоянно приходилось поддерживать наряд, чтобы случайно не обнажить пикантные части тела.

Рита Ора на "Грэмми-2018"

Хайди Клум

Супермодель пришла на церемонию в полностью прозрачном черном платье, сквозь которое можно было увидеть ее нижнее белье.

Хайди Клум на "Грэмми-2018"

Как сообщал "Обозреватель", ранее "жовто-блакитний" наряд американской поп-дивы Леди Гаги привел сеть в восторг.