Грандиозный концерт MONATIK на "Олимпийском" в цифрах: чем поразил знаменитый артист

В субботу, 1 июня состоялось масштабное шоу мультиартиста MONATIK на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Полный стадион, гигантская, рекордная для “Олимпийского” сцена, высотой с 8-этажный дом, тысяча световых приборов, сотни костюмов, сложная постановка и десятки шоу-моментов. Пресс-служба артиста поделилась некоторыми подробностями и итогами масштабного шоу.

О том, как прошел концерт MONATIK на "Олимпийском" читайте в материале OBOZREVATEL.

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

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После успешного шоу “VITAMIN D” в киевском Дворце Спорта (октябрь 2017 года) две команды мечтателей вновь объединились: ивент-компания VIRUS Music и творческая группа MONATIK Corporation.

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

11 месяцев понадобилось командам для разработки и реализации концепта шоу. На сцене выступило 12 танцоров, для которых специально были пошиты 136 единиц одежды. Интересно, что для костюмов использовали около полумиллиона кристаллов. Сам артист сменил 5 образов и 6 луков.

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

Над шоу работало более 100 подрядчиков, использовано 1000 световых приборов и 1200 световых программ. Для музыкального оформления было использовано 795 кВт звука, аппаратуру для этого в Украину везли из двух стран.

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

"Мою благодарность не высказать словами! Это произошло! Я счастлив безгранично! Слезы наворачиваются на глаза. Нас было так много и я благодарен всем. Я благодарен талантливейшим людям, с которыми имел честь работать, создавать, творить. Вы невероятные! Люди, с которыми мы побежали на встречу к мечте и добежали!" – рассказал MONATIK.

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

"Уровень скепсиса на этапе запуска проекта просто зашкаливал, и мы были обязаны доказать всем: шоу такого масштаба не только возможно, но и будет успешным! В итоге планка взята! Такая концентрация амбиций и творчества еще не встречалось в нашей практике. Спасибо артисту, его команде и каждому зрителю за открытые сердца. Любим вас!" – поделился руководитель VIRUS Music и организатор шоу Дмитрий Феликсов.

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

В день мероприятия команда артиста MONATIK и VIRUS Music заявили о стадионном туре по Украине. Артист посетит с туровой программой "LOVE IT ритм" 10 стадионов нашей страны.

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, MONATIK растрогал "Олимпийский" мощной авторской композицией "Моим", которая адресованная его близким людям и поклонникам.

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