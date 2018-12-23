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''Граф Дракула отдыхает'': Лобода напугала сеть эротическим фото

3.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала поклонникам фото в бюстгалтере.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Лобода сидит в черном белье с вилкой у темно-красных губ. "Хм...", — прокомментировала певица фото.

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Светлана Лобода

Некоторым поклонникам такой образ звезды показался зловещим. "Граф Дракула отдыхает", "Кошмар из фильма "Восставшие мертвецы", "Вампирша", — написали они в комментариях.

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Другие восхитились внешностью певицы и ее прессом после вторых родов.

Максим

Максим

Светлана Лобода

Максим

Максим

Светлана Лобода

GQ

GQ

Светлана Лобода

Максим

Максим

Светлана Лобода

Playboy

Playboy

Светлана Лобода

Playboy

Playboy

Светлана Лобода

Playboy

Playboy

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Певица, знакомая зрителям как экс-солистка популярной группы "ВИА Гра". Теперь Лобода выступает сольно, кроме того, Светлана работает ведущей, пишет тексты песен и запустила собственную скандальную марку дизайнерской одежды.

Родилась в Киеве 18 октября 1982 года, но после российско-украинского конфликта стала чаще появляться в Москве и решила сделать ставку на российский шоу-бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лободу поймали на обмане. На одном из опубликованных фото пользователи сети заметили наличие фотошопа, который использовала артистка.

Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
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