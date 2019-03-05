Говорил о суициде? СМИ нашли неоднозначное интервью солиста The Prodigy

После смерти вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта в СМИ распространилась новость о том, что музыкант якобы уже проявлял суицидальные наклонности и заявлял о намерении однажды покончить с собой.

Подкрепляют источники эту информацию цитатой из интервью музыканта журналу FHM за 2015 год. OBOZREVATEL отыскал высказывание Флинта, как оказалось, в нем содержится совершенно иной смысл.

Фото: thesun.co.uk

В 2015 году Флинт действительно упоминал, что однажды может убить себя. При этом музыкант говорил о случае немощности или тяжелой болезни, о нежелании становиться для кого-либо обузой.

"Я ничего не оставляю на потом. Все делаю здесь и сейчас. У меня всегда была такая мысль, что когда мне придет конец, я убью себя сам. Богом клянусь, не о суициде речь, это абсолютно позитивная вещь. Как только я начну сра**ся в постель, вы в тот же миг увидите меня перед автобусом", - рассказывал он интервьюеру Мэтту Блэйку.

Как стало известно ранее, в своем доме в Эссексе Кит Флинт действительно покончил с собой, об этом в Instagram сообщил его друг и коллега, основатель The Prodigy Лиэм Холлуэт. В Британских СМИ предположили, что причиной суицида мог стать разрыв Флинта с его супругой и вынужденная продажа любимого дома их семьи в Британии.

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