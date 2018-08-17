"Говорил, что не боится смерти": день рождения Кузьмы Скрябина вызвал ажиотаж в сети

В пятницу, 17 августа, украинскому музыканту, писателю, лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко могло бы исполниться 50 лет. День рождения артиста вызвал ажиотаж в соцсетях - коллеги и поклонники массово почтили память Кузьмы Скрябина.

Своими воспоминаниями о музыканте, его цитатами, снимками и эпизодами из интервью украинцы поделились на личных страницах в Facebook и Twitter.

"Кто-то в небо летит, а кто-то остается... Кузьме сегодня было бы пятьдесят. Очень жаль, что он так быстро ушел. Но радует, что его песни только начинают свою долгую жизнь. Всегда рядом…" - написал на личной странице в Twitter лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Андрюша! С Днем рождения! Такие как ты, когда идут на небо, навсегда остаются между нами на земле...", — написала у себя в Facebook певица Руслана Лыжичко.

Своей скорбью поделилась и артистка Ирина Билык, с которой Кузьма записал хит "Мовчати".

Хтось в небо летить, а хтось залишається...Кузьма сьогодні мав би п‘ятдесят. Дуже шкода, що він так швидко відійшов. Але тішить, що його пісні лише починають своє довге життя. Завжди поруч... #Кузьма50 — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 17 августа 2018 г.

Также теплые слова в адрес умершего высказал музыкант Dzidzio, которому Скрябин помог в начале его карьеры.

"Это интервью с Кузьмой писала еще в 2011-м. Некоторые вещи актуальны до сих пор, но некоторые уже изменились. Например то, как украинцы воспринимают свою страну. Радует, что мы выросли. В целом, Кузьма не боялся смерти. Говорил, что как закончится жизнь - так и закончится. Но жить хотел", - вспомнила журналист Галина Остаповец.

Забавным архивным снимком поделился театральный критик Олег Вергелис.

Поклонники творчества Кузьмы вспоминают любимые песни.

50 лет Кузьме Скрябину сегодня. Эта его песня - в числе вечных в моем плейлисте. https://t.co/UvC4RXI49z — Anton Mikhashenok (@mikhashenok) 17 августа 2018 г.

•|Мало кто меня поймёт, но я напишу всё равно:

Сегодня тебе было бы 50, ты навсегда останешься в моём сердце, если бы я мог возродить одного человека это был бы ты, благодаря тебе и твоим песням я верю в себя, заряжаюсь позитивом, энергией и тд.

Спасибо тебе Андрей (Скрябин) |• pic.twitter.com/4WuUnFSMqg — •| inside ∅f me | ПоДаВлЕн |• (@Inside__us) 16 августа 2018 г.

Кузьма Скрябин. 17 августа он бы праздновал юбилей – 50 лет. Мы тебя помним.

Его цитата про смысл жизни:

Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете! pic.twitter.com/T2y0ioVyKF — Тата (@Tanusha055) 17 августа 2018 г.

Мама певца, Ольга Кузьменко, поделилась воспоминаниями о сыне и рассказала о том, как он ей снится.

"Я все время думала о том, что же случилось, кто виноват в смерти моего сына. И вот снится мне сон, что в нашем саду, у прабабушки, чужие люди рвут яблоки, и рвут их со злостью, прямо с листьями, бросают их в ящик так, что они аж бьются. Я выхожу из дома, а там Андрей сидит на лавке, как на коне. Я у него спрашиваю: а что же случилось, кто виноват? А он мне отвечает: "Мама, я не виноват", - сказала она.

Напомним, певец, музыкант и писатель Кузьма Скрябин погиб в феврале 2015 года в дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области. Согласно одной из версий, Кузьма не справился с управлением внедорожника в результате чего выехал на встречную полосу затяжного поворота и столкнулся с грузовиком.

Похоронили Андрея Кузьменко 5 февраля на Брюховицком кладбище вблизи Львова.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, участник группы "Скрябін", гитарист Алексей Зволинский поделился ярким воспоминанием о друге.