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''Готова быть с кем попало'': Седокову уличили в неразборчивости к мужчинам

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Эпатажная украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова рассказала, с каким мужчиной она готова была бы построить очередные отношения, за что наравлась на критику фанов, обвинивших ее в неразборчивости и легкодоступности.

Так, артистка в своем профиле в Instagram написала пост о том, что ее избранником никогда не сможет стать мужчина, который не дарит цветы и не уделяет привычных знаков внимания.

"С каким бы мужчиной я не смогла бы быть? С тем который не дарит цветы. Вот однозначно. Я так люблю эти знаки любви. Находясь дома или на работе и смотря на них, мы, девочки, всегда видим, что человек заботился, переживал, искал, хотел поднять настроение. Что ему не все равно. А на высказывания "да лучше я подарю что-то полезное" отвечаю легко - и полезное тоже дарите", - высказалась Анна.

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При этом многие ее поклонники не согласились с ее мнением, отметив, что самое главное в отношениях - далеко не банальные подарки, а сама Седокова, очевидно, "готова быть с кем попало".

''Готова быть с кем попало'': Седокову уличили в неразборчивости к мужчинам

''Готова быть с кем попало'': Седокову уличили в неразборчивости к мужчинам

''Готова быть с кем попало'': Седокову уличили в неразборчивости к мужчинам

''Готова быть с кем попало'': Седокову уличили в неразборчивости к мужчинам

Как сообщали OBOZREVATEL, ранее экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова засветила пошлое фото с очередным мужчиной, за что также была раскритикована фанатами.

Персона
Анна Седокова
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