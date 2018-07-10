"Горжусь!" Лидер "Бумбокса" показал эмоциональное письмо от Олега Сенцова

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк во вторник, 10 июля, поделился с фанами известием о неожиданном письме от украинского режиссера Олега Сенцова, который был незаконно осужден в России якобы за террористическую деятельность и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Как отметил музыкант в коротком посте на личной странице в Facebook, он гордится тем, что живет с Олегом Сенцовым в одно время.

"Сегодня я получил письмо от Олега Сенцова, человека, который просто сейчас борется за правду, ценой своего здоровья, свободы и самой жизни! Я горжусь тем, что живу с тобой, брат, в одно время! Буду пытаться делать все возможное и невозможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!!!" - сообщил Хлывнюк, прикрепив к своему посту копию письма.

В короткой записке Олег Сенцов передает привет музыканту, благодарит коллектив за их музыку, которую недавно ему довелось услышать, находясь в заключении.

В комментариях под постом Хлывнюка предположили, что режиссер таки получил открытку, подписанную музыкантом на одном из концертов в Киеве.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Бумбокс" презентовали злободневный трек "Тримай мене".