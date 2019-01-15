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''Горячая штучка!'' Бывшая Леонардо Ди Каприо опубликовала голое селфи

3.3тЧитать материал на украинском

26-летняя датская модель Нина Агдал, некогда возлюбленная голливудского актера и знаменитого холостяка Леонардо Ди Каприо, восхитила подписчиков в соцсети эротическим фото.

Всего за несколько часов пост знаменитости в Instagram оценили лайками более 50 тысяч фолловеров.

Судя по всему, свежее фото обнаженная модель сделала в сауне или после посещения бассейна. Для снимка Агдал лишь немного прикрыла рукой голую грудь.

Помимо лайков, снимок собрал сотни комментариев, в которых пользователи сети принялись оценивать внешность и спортивную фигуру модели.

"Красотка", "Очень хороша собой", "Ух, горячая штучка", - отметили под фото.

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Напомним, Нина Агдал стала довольно востребованной моделью за последние несколько лет, особенно популярности девушки поспособствовал ее недолгий роман с Леонардо Ди Каприо.

Сегодня датчанка снимается для таких знаменитых брендов, как Victoria’s Secret, Frederick of Hollywood, Macy и других.

Читайте также на OBOZREVATEL, как исхудавший Леонардо Ди Каприо удивил фанов внешним видом. Как стало известно позже, актер сбросил лишний вес благодаря жесткой диете и изнуряющим занятиям спортом ради роли в фильме культового режиссера.

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Персоны
Нина АгдалЛеонардо ДиКаприо
Место
США
Теги
соцсетиInstagramшоу-бизнес
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Павленко Богдан
Павленко Богдан
Фигурка, конечно, да-а... Но она же страшная как я с перепоя!
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