''Горячая красотка'': Джастин Бибер показал фанам полуобнаженную супругу

Американский поп-певец Джастин Бибер опубликовал в сети эротический снимок с супругой, моделью Хейли Болдуин.

Фотография появилась на личной странице Бибера в Instagram, где за жизнью звезды следят более 100 миллионов подписчиков.

Снимок супруги, которая приспустила перед камерой бюстгальтер, Бибер прокомментировал стихами. Очевидно, фотосессия Хейли Болдуин проходила в Париже.

Всего за несколько часов фотография в профиле Бибера собрала более 3 млн лайков. В комментариях фолловеры поп-звезды похвалили внешность и фигуру его супруги.

"Роскошная девушка", "Очень хороша", "Твоя жена еще та горячая штучка", "Очень сексуальна", — отметили под снимком.

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Напомним, что ранее Джастин Бибер имел отношения с американской артисткой Селеной Гомес. Спустя несколько лет пара рассталась, после чего певец был замечен в компании модели Хейли Болдуин. Селена же отмечала, что не верила в серьезность намерений своего экс-возлюбленного по отношению к новой спутнице.

Как писал OBOZREVATEL, после известия музыканта о скорой свадьбе с Хейли Болдуин пользователи соцсетей назвали вероятную причину столь поспешной организации торжественного мероприятия. По мнению некоторых, модель находилась на первых месяцах беременности.

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