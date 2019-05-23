Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: берегитесь обмана

Гороскоп на завтра, 24 мая 2019 года, по картам Таро рекомендует для всех знаков Зодиака запастись терпением и ждать. Возможно, возникнет новое знакомство, возможно, поступит привлекательное предложение или неожиданный выигрыш. Одно известно точно: пятница станет днем сюрпризов. Если они будут не очень привлекательными – карты советуют относиться к этому терпеливо, все будет меняться к лучшему.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро для каждого знака Зодиака.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского иллюстратора Дэвида Корси.

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ОВЕН – Колесо Фортуны

Овны – люди с довольно стойким и спокойным характером, и благодаря этому они часто могут избегать различных неурядиц. Не зря ведь говорят: тише едешь – дальше будешь. Придерживайтесь такого же темпа, и тогда будете практически неуязвимы. Однако, все же гороскоп на завтра предупреждает: не стоит всецело уповать на удачу. Нужно еще что-то делать.

ТЕЛЕЦ – Воздержание

Тельцы 24 мая могут попасть в неловкую ситуацию, так как их взрывной характер может привести самым неожиданным последствиям. В частности, множественным конфликтам, которые не только подкосят ваше душевное состояние, но и негативно скажутся на репутации. Гороскоп на сегодня советует вам вести себя поспокойнее и тогда все будет на своих местах.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на пятницу 24 мая для Близнецов обещает окончание периода трудностей. Вероятно, вы найдете ключ к отгадке многих жизненных ребусов. Случится это благодаря удачному стечению обстоятельств. Не проморгайте момент, когда все пазлы сложатся в цельную картину, иначе будете долго выбираться из лабиринта, в который сами себя загнали.

РАК – Семерка Жезлов

Раки 24 мая проявят слишком много напора по отношению к окружающим. Это иногда отталкивает людей от вас. Постарайтесь быть немного помягче и потерпеливее. Возможно, именно смена поведения позволит вам заслужить доверие полезных людей и не разочаровать близких.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Гороскоп на пятницу для Львов приготовил ряд испытаний, преодолев которые вы сможете увидеть более важную цель в жизни. Вы никогда не ставили перед собой заоблачных планов, но, возможно, пришло время помечтать? Замахнитесь на то, о чем ранее не подумали бы. А вдруг все получится?

ДЕВА – Шестерка Мечей

Гороскоп на сегодня пророчит: пятница будет очень "ленивым" днем. У вас напрочь исчезнет желание делать что-либо для кого-то другого, но судьба настоятельно рекомендует не расслабляться. Помните, вы в этом мире не одни, и планета вокруг вас не крутится. А сделаете что-то хорошее для окружающего – назад получите сторицей.

ВЕСЫ – Десятка Денариев

Весы 24 мая будут вести себя легкомысленно и неопределенно. Вы мечетесь из стороны в сторону, не зная что делать и как двигаться дальше. Пора более четко начертить себе план на будущее и приниматься за его выполнение. Попробуйте придерживаться только одного курса.

СКОРПИОН – Солнце

Солнце – светлая карта, которая говорит о грядущих переменах. Вероятнее всего, они к лучшему, однако вам придется постараться, чтобы они воплотились в жизнь как можно быстрее. В последнее время вам кажется, что отношение к вам – несправедливо. Может быть, это из-за вашей доброты и покладистости. Гороскоп на завтра советует быть увереннее.

СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей

Стрельцам гороскоп на сегодня рекомендует не переусердствовать со своим желанием контролировать всех и все. Вы, к сожалению, не Цезарь и не Наполеон, и делая одновременно десять дел, можете также наделать и массу ошибок. Определите, что для вас действительно важно и тратьте силы только на движение по этому направлению.

КОЗЕРОГ – Туз Денариев

Козероги 254 мая столкнутся с непониманием окружения. Им сулит наступление периода возмездия, при чем во всех его проявлениях. Если ранее вы сделали доброе дело – оно вернется к вас во сто крат. Плохое также прилетит обратно. Так что думайте, какие поступки совершаете.

ВОДОЛЕЙ – Шут

Водолеи 24 мая должны уяснить, чего же вы хотите от своей жизни. Вы часто обвиняете других, когда у вас что-то не получается. Однако многие беды происходят только от того, что вы сами не понимаете своих желаний. Как только определитесь – сразу мир посветлеет и все начнет получаться. Удачи!

РЫБЫ – Дьявол

Дьявол – негативный персонаж, означающий наказание. Относится ли это к вам самим, или кто-то другой поплатится за все плохое, что сделал вам – неизвестно. Однако это дает вам повод вспомнить обо всех промахах, которые были допущены в прошлом и исправить ситуацию.

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