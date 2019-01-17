Гороскоп на 18 января 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 18 января 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Последний рабочий день недели обещает быть богатым на приятные сюрпризы и положительные новости. OBOZREVATEL предлагает узнать подробнее, что астрологи обещают на сегодня каждому из знаков Зодиака.

Фото: freepik.com

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ОВЕН

Для Овнов этот день будет благополучным в финансовом плане, в делах купли-продажи недвижимости или ценных бумаг, а также других глобальных денежных вложений. Сегодня самое время браться за поставленные ранее цели.

ТЕЛЕЦ

Тельцам в эту пятницу грозят конфликты с окружающими людьми, будь то случайные попутчики в общественном транспорте, коллеги на работе или же члены семьи. Постарайтесь держать себя в руках, контролировать эмоции и по возможности сглаживать острые углы.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам сегодня наверняка улыбнется удача во всем, что касается реализации намеченных целей. Не бойтесь обратиться к руководству по поводу повышения или с предложениями по новым проектам. Вас обязательно выслушают и, скорее всего, без возражений поддержат.

РАК

В эту пятницу Ракам стоит уделить внимание себе и своей внешности. Не откладывайте на потом то, что может влиять на ваше настроение и самочувствие уже сейчас. Кроме того, займитесь своей физической формой. Как минимум, зарядка или йога уж точно не помешают.

ЛЕВ

Львы смогут в эту пятницу остаться наедине со своими мыслями и вдоволь намечтаться. Однако не переборщите и постарайтесь не терять связь с реальностью. Оставайтесь внимательными к предлагаемым перспективам - они могут быть не столь надежными, какими покажутся на первый взгляд.

ДЕВА

Первая половина дня будет удачной для достижения Девами поставленных целей, реализации бизнес-проектов, подписания важных бумаг. К вечеру лучше воздержаться от дальних поездок. Будьте осторожны на дорогах - возможны аварии.

ВЕСЫ

Последний рабочий день недели потребует от представителей этого знака Зодиака ответственности в решении вопросов бизнеса. К примеру, пора бы уже задумайтесь о деловых сделках, которые в перспективе могут принести вам не только плюс к репутации, но и неплохую финансовую прибыль.

СКОРПИОН

Сегодняшний день порадует Скорпионов неожиданной прибылью. Возможно, вы получите приятный бонус к основной заработной плате, а может быть деньги придут откуда и не ждали. Задумайтесь, может, стоит не жалеть мелочи и потратиться на лотерейный билет?

СТРЕЛЕЦ

В пятницу Стрельцы могут почувствовать непосильную усталость, упадок сил и апатию. Не стоит давать волю чувствам и позволять им взять верх над своим самообладанием. Постарайтесь аккумулировать остаток сил и энергии, чтобы достойно провести рабочий день.

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КОЗЕРОГ

Козерогам стоит уделить сегодня внимание семье, близким. Кроме того, это неплохое время для генеральной уборки дома. Можно даже совместить приятное с полезным и навести порядок в семейном гнездышке общими усилиями. Конечно, это не самое романтичное времяпровождение, однако совместная работа также сближает.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня грозит неустойчивый день в сфере профессиональной и творческой деятельности. Инициативы, которые будут казаться вам чуть ли не гениальными, на деле не будут столь приятными. Задумайтесь о серьезном разговоре с начальством, но не перегните с этим палку, чтобы не усугубить ситуацию.

РЫБЫ

Пятница - как раз подходящий день, чтобы Рыбы смогли наконец заняться своими хобби, любимыми делами. Кроме того, постарайтесь уделить время семье, близким, а особенно - любимому человеку. Так как завтра вам не надо будет никуда спешить. Кстати, вечер можете отгулять на полную катушку.

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