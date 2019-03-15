Гороскоп на 16 марта 2019: как сегодня не оплошать

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Один из знаков Зодиака станет сегодня особенно уязвим, а кое-кого будет сопровождать фортуна. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой персональный гороскоп на субботу.

Фото: lifewire.com

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ОВЕН

В первой половине дня вам придется заниматься решением давно возникших дел, до которых у вас не доходили руки. Сегодня вам следует проявить терпение и выдержку, если хотите освободить воскресенье от забот.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп говорит, что в субботу Тельцам будет легче найти путь к давно намеченной цели. Но не пытайтесь гнаться за несколькими зайцами - это приведет к неудачам по всем фронтам.

БЛИЗНЕЦЫ

В субботу, пожалуй, главным событием дня для Близнецов может перспективное знакомство. От времени, в которое вы родились, будет зависеть какой сферы оно коснется: деловой или личной.

РАК

Этот день будет благоприятен для учебы и духовного развития. Почитайте книгу, сходите в театр. Возможно, пора засесть за изучение языка, о котором вы давно думали?

ЛЕВ

Сегодня планеты займут положение, которое одарит Львов созидательной энергией. А это значит, что пора завершать начатые дела и заниматься чем-то легким.

ДЕВА

Сегодня Девам лучше уделить побольше времени своим родным. Устройте теплый домашний вечер или сходите куда-то с самыми близкими.

ВЕСЫ

Сегодня Весам следует попрощаться с прошлым. Даже если оно было вам очень дорого. Отряхнитесь и идите дальше.

СКОРПИОН

В субботу удача будет улыбаться именно Скорпионам. Так что не теряйте времени и вперед на реализацию своих самых смелых планов и проектов!

СТРЕЛЕЦ

Звезды рекомендуют вам именно сегодня разобраться с вашими личными проблемами. В субботу велика вероятность того, что все получится удачно.

КОЗЕРОГ

В этот день гороскоп предупреждает Козерогов об уязвимости. Будьте осторожны и поберегите здоровье.

ВОДОЛЕЙ

Вас сегодня ожидает успешный день. Ждите приятный подарок от друга.

РЫБЫ

Вас ждут новые знакомства и романтические приключения.

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