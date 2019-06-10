Гороскоп на 11 июня для всех знаков Зодиака по картам Таро: кому не повезет

Гороскоп на завтра, 11 июня 2019 года по картам Таро предсказывает нелегкий, но при этом результативный день практически для всех знаков Зодиака. Многим придется решать огромное количество вопросов, и это может заметно утомлять. Однако не вешайте нос – все делается для вашего же блага.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского иллюстратора Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Пятерка Жезлов

Овны 11 июня будут активно бороться со своими страхами, а также с обстоятельствами, которые происходят в их жизни. Гороскоп на вторник предрекает Овнам день, наполненный спорами и противоречиями, однако при этом вы сможете из всего этого вынести массу полезного для себя. Для Овнов все события станут проверкой, в результате которой вы достигнете важных выводов.

ТЕЛЕЦ – Маг

Гороскоп на завтра советует Тельцам тщательно держать под контролем многие аспекты своей жизни, но при этом стоит учесть, что обстоятельства будут вам сопротивляться. Может быть, за один день вы и не успеете полностью использовать подобные навыки, но сможете доказать и себе, и окружающим, что стоите многого.

БЛИЗНЕЦЫ – Тройка Кубков

Близнеци 11 июня наконец-то смогут отдохнуть: приятное времяпрепровождение, много общения с ценными людьми вам обеспечены. Возможно, сегодня вы окажетесь в центре внимания и будете настоящим героем вечера. Гороскоп на сегодня предрекает Близнецам признание и уверенность в своих силах, которые внезапно свалятся на голову. Наслаждайтесь этими дарами судьбы, но контролируйте происходящее, чтобы потом не стать посмешищем.

РАК – Верховная Жрица

Ракам сегодня откроются некоторые аспекты жизни, о которых другие даже не догадываются. Какое-то пятое чувство будет давать ответы на все вопросы. При чем, возможно, ранее вы искали разгадки многие годы. Сегодня же, как гром среди ясного неба, к вам придет ощущение, что все было на поверхности. Гороскоп на вторник не рекомендует заниматься самокопанием.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Гороскоп на сегодня для Львов пророчит им светлый и довольно легкий день с точки зрения окружающей ауры. В этот день вы будете радоваться тому, что имеете, вы будете уверены в завтрашнем дне и настроены оптимистично. Вы наработали себе позитивной энергетики на ближайший год, поэтому можете позволить себе наконец-то расслабиться.

ДЕВА – Тройка Жезлов

Девы в настоящее время достигли пика собственного величия и полностью гармонично чувствуют себя в этом состоянии. Это не значит что пора остановится навсегда, но передохнуть – принципиально необходимо. Гороскоп по картам Таро на вторник советует обдумать свое прошлое, а также можно пофантазировать о грядущем будущем.

ВЕСЫ – Двойка Мечей

Весам грозит наступление периода страсти и эмоциональный всплеск. Вероятно, что в вашу жизни придет новое любовное увлечение, которое затянет вас с головой. Не стоит держать в себе то, что так яростно рвется наружу. Иными словами, любовная страсть (да и вообще любая страсть) обязательно должна быть "выплеснута" из души: в противном случае человек просто не сможет нормально жить и работать.

СКОРПИОН – Солнце

Гороскоп на завтра твердит вам об исполнении желаний и воплощении задуманных планов в жизнь. Скорее всего, вы получите приятную новость, которая хоть и выбьет ненадолго вас из привычной жизненной колеи, но подарит поистине незабываемые эмоции и впечатления. В частности, вас ждет достижение цели или материальный успех, за которым последуют триумф и публичная слава. Заслуженные почести не должны вскружить вам голову - помните об этом и контролируйте свои эмоции.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Стрельцы, ваш вторник, как говорит гороскоп, пройдет легко и беззаботно. Даже робота будет доставлять удовольствие, ведь все поставленные задачи будут без труда и каких-либо преград удаваться. Однако, при этом, есть риск спугнуть свою удачу, которая только-только примкнула на вашу сторону. Будьте осторожны и не провоцируйте никаких ссор - просто слушайте и слышьте других.

КОЗЕРОГ – Восьмерка Жезлов

Гороскоп для Козерогов на завтра готовит их к ощутимым переменам. Или известий о таких переменах. Проблема, которая не решалась на протяжении долгого времени, сегодня разрешится легко и просто. Все будет происходить быстро. Перед вами возникнут новые перспективы, возможно, вы получите интересные предложения. Тщательно обдумывайте их, но при этом не спешите отказываться.

ВОДОЛЕЙ – Суд

Водолеи 11 июня смогут наконец-то продолжить делать то, что им нравится, но ранее обстоятельства запрещали это делать. Внезапно новое развитие может получить проект, на котором вы давно поставили крест, или возродится старая дружба, короче говоря произойдет что-то такое, что даст старт новому витку вашей жизни. Кроме того, сегодня вы сможете простить тех, на кого держали обиду.

РЫБЫ – Звезда

Рыбам гороскоп пророчит существенное обновление всех обстоятельств, которые окружали их в последнее время. Вероятно, что-то новое ворвется в судьбу, подарив ей совершенно новые краски, хоть и избавит вас от прежнего спокойствия. Если не боитесь грядущих перемен - тогда гороскоп на сегодня советует вам рисковать и наслаждаться собственным успехом.

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