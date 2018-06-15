МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

"Гордость Севастополя": российские звезды наведались в Крым с громким концертом

938Читать новость на украинском

Ряд российских исполнителей в четверг, 14 июня, посетили аннексированный Севастополь с концертом, которым отпраздновали День города.

Согласно афише, опубликованной в сети, на полуострове пели группы "Дискотека Авария", "Любэ", певицы Диана Гурцкая, Амалия Гогешвили и другие.

Как отмечалось ранее в росСМИ, концерт "Гордость Севастополя" - подарок российских властей к 235-й годовщине со дня основания города. Мероприятие запланировали на площади Нахимова, где позже состоялся и праздничный салют.

Новости
Ани Лорак погрязла в миллионных долгах, пытаясь обойти Киркорова

Пользователи соцсетей задались вопросом, все ли участники концерта внесены в базу СБУ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, одиозную российскую певицу Чичерину заблокировали в Facebook из-за любви к "ДНР".

Место
УкраинаСевастополь
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Ivan Rus
Ivan Rus
Крым наш, а нам до сих пор не крыш. Ахахахаха
Ответить
0
0

Наши блоги

Hit-парад