Ряд российских исполнителей в четверг, 14 июня, посетили аннексированный Севастополь с концертом, которым отпраздновали День города.

Согласно афише, опубликованной в сети, на полуострове пели группы "Дискотека Авария", "Любэ", певицы Диана Гурцкая, Амалия Гогешвили и другие.

Как отмечалось ранее в росСМИ, концерт "Гордость Севастополя" - подарок российских властей к 235-й годовщине со дня основания города. Мероприятие запланировали на площади Нахимова, где позже состоялся и праздничный салют.

Пользователи соцсетей задались вопросом, все ли участники концерта внесены в базу СБУ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, одиозную российскую певицу Чичерину заблокировали в Facebook из-за любви к "ДНР".