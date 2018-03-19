Голый Алексей Панин с любовницей вызвал негодование в Instagram

Известный своими скандальными выходками российский актер Алексей Панин в очередной раз вызвал негодование пользователей соцсети Instagram, выложив на личной странице не просто голое фото, а весьма откровенный снимок с любовницей, на котором пара изображена в душе нагишом.

Алексей Панин Фото: nsn.fm

Артист с неизвестной женщиной сделал селфи, прикрыв одной рукой ее паховую зону, в свою очередь, любовница Панина прикрыла грудь.

Снимок пробыл в сети всего несколько часов, однако помимо двух с лишним тысяч лайков успел собрать десятки возмущенных комментариев. Панину напомнили, что он живет с дочерью-подростком, выходку актера назвали совершенно несмешной. Некоторые фолловеры ограничились оскорбительными словами.

На данный момент снимок удален со страницы актера. Сам Панин решил убрать его или же так администраторы соцсети отреагировали на откровенное фото, неизвестно.

Подобного рода материалы Алексей Панин выкладывает в соцсеть не впервые. Прежде актер неоднократно публиковал на своей странице обнаженные фотографии из побережья оккупированного россией Крыма.

Читайте также на "Обозревателе", как Алексей Панин жестко раскритиковал Россию.