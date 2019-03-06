Голая Никитюк устроила жаркие танцы с MARUV в ванной: пикантное видео

Популярная телеведущая Леся Никитюк устроила жаркие танцы без одежды со скандальной певицей, победительницей украинского Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV.

Так, девушки сняли несколько коротких роликов в ванной комнате. На кадрах они танцуют под хит Siren Song, с которым MARUV должна была отправиться на Евровидение до того, как отказалась от участия в конкурсе. Видео опубликованы в "историях" Instagram-аккаунта Леси (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пикантности роликам добавило то, что обе звезды позировали с мокрыми волосами и почти обнаженными, обмотавшись банными полотенцами.

MARUV и Леся Никитюк танцуют в ванной Скриншот из видео (Instastories)

MARUV и Леся Никитюк танцуют в ванной Скриншот из видео (Instastories)

MARUV и Леся Никитюк танцуют в ванной Скриншот из видео (Instastories)

Как сообщал OBOZREVATEL, после скандала вокруг MARUV и Общественного телерадиовещателя Украина отказалась участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2019 году.

Место певицы в рейтингах букмекеров неожиданно заняла довольно неординарная группа Hatari, которая представит на конкурсе Исландию. Как пошутили пользователи сети, впечатление от номера Hatari такое, будто MARUV и рокеры Rammstein объединили свои усилия. Музыканты вышли на сцену в латексных костюмах с шипами и элементами БДСМ.

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