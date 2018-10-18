''Голова отдельно от туловища'': Каменских высмеяли фаны за провальный наряд

Известная украинская певица Настя Каменских удивила поклонников странным фото, на котором она выглядит смешно и нелепо.

Так, фаны посмеялись над Каменских из-за того, что из-за неудачно подобранного платья и прически создается эффект отсутствия шеи у певицы. Спорный снимок Настя опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики артистки отметили в комментариях, что на фото складывается впечатление, будто бы голова исполнительницы с помощью графического редактора приделана к другому телу.

"Смешнно выглядит, у Насти словно нету шеи", - посмеялись фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских (NK) презентовала новый клип на песню "Lomala", из-за которого ее подняли на смех фанатыв сети.