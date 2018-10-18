''Голова отдельно от туловища'': Каменских высмеяли фаны за провальный наряд

Известная украинская певица Настя Каменских удивила поклонников странным фото, на котором она выглядит смешно и нелепо.
Так, фаны посмеялись над Каменских из-за того, что из-за неудачно подобранного платья и прически создается эффект отсутствия шеи у певицы. Спорный снимок Настя опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Спасибо огромное @gg_project @ludagolubitskaya и @golubitskaya. Девочки, вы – самые талантливые ❤ Так изыскано объединить и воплотить в реальность самые сложные и необычные идеи в реальность, независимо от того, на сколько бы нереалистичными они не казались. Только представить себе – создать самые настоящие опасные джунгли в самом центре Киева 🌴 Это просто сказка, частью которой мне посчастливилось стать благодаря организацией мероприятия вами. Спасибо @gg_project 💕 Вы очень крутые!
Подписчики артистки отметили в комментариях, что на фото складывается впечатление, будто бы голова исполнительницы с помощью графического редактора приделана к другому телу.
"Смешнно выглядит, у Насти словно нету шеи", - посмеялись фолловеры.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских (NK) презентовала новый клип на песню "Lomala", из-за которого ее подняли на смех фанатыв сети.