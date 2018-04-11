"Голос країни": Бабкин рассказал, как его подопечные влюбляются на проекте

Украинский певец и судья шоу "Голос країни" Сергей Бабкин объяснил, почему его подопечные на проекте влюбляются.

Напомним, что участники команды Бабкина прошлогоднего "Голоса" Вера Кекелия и Роман Дуда поженились. В этом же году влюбились Анастасия Мацуцкая и Давид Стеблюк. О том, почему это происходит, певец рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Вера Кекелия и Роман Дуда Viva!

"Как известно, в команде Бабкина не один тренер, а два. Снежана (жена Сергея. - Ред.) и я. Поэтому мы просто подаем пример", - объяснил звездный наставник.

Сергей и Снежана Бабкины Instagram @babkin_official

Также тренер "Голосу країни" отметил, что его первоочередная цель на проекте - не победа.

"Это не первая цель. В моей команде, например, другая. Я хочу, чтобы участники что-то поняли, чем поделились, чтобы ярко просуществовали на сцене и доставили удовольствие и себе, и людям", - добавил исполнитель.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Бабкин удивил внезапными переменами во внешности.