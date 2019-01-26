''Голос країни-9'': все подробности второго выпуска

В воскресенье, 27 января, в эфире канала "1+1" выйдет второй выпуск вокального проекта "Голос країни-9", тренерами которого стали певица Тина Кароль, продюсер и шоумен Потап, украинский хитмейкер MONATIK и номинант премии Grammy, молдавский певец и композитор Dan Balan.

Второй этап "слепых прослушиваний" обещает быть не менее ярким и насыщенным, чем выпуск прошлого воскресенья. Участники намерены удивлять судей не только голосами, но и неординарными стилями музыки.

Дан Балан, Тина Кароль, MONATIK и Потап

В это воскресенье на сцене проекта свои силы попробует экс-участница балета толстушек Виктория Ягич. Женщина уверена, что может проявить себя как самостоятельная вокалистка. Попытает удачи и юный романтик из Молдовы Даниэль Швец. Парень пережил безответную любовь и попал в больницу. Врачи обнаружили у Даниэля тяжелое заболевание, однако это не помешало ему заняться любимым делом.

Покорить четверку судей намерена и амбициозная официантка из Запорожья Ника Тупилко. Женщина привыкла ставить перед собой цели и уверенно двигаться к ним, как трудно бы ни было. Как рассказала она сама, так принято в их семье. Сейчас ее цель - музыка, шанс показать себя - проект "Голос країни".

Напомним, новый девятый сезон программы проходит под лозунгом "Зірки серед нас", который соответствует цели сезона - открыть публике до сих пор неизвестных вокалистов. По данным "1+1", команда проекта в период кастингов прослушала более 10 тыс. вокалистов, из которых лишь порядка ста прошли на прослушивания к членам жюри.

Старт эфира в 21:00. За свежими подробностями второго выпуска "Голосу країни" следите на OBOZREVATEL.

Смотрите также на OBOZREVATEL, как в первом выпуске девятого сезона шоу "Голос країни" выступил известный ранее украинский исполнитель, приятель Тины Кароль и MONATIK'а, внезапно изменивший имя. Артист произвел в зале фурор и развернул к себе мощным вокалом все четыре судейских кресла.

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