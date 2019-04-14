''Голос країни-9'': все подробности полуфинала

Уже сегодня, 14 апреля, в эфире телеканала "1+1" пройдет полуфинал девятого сезона вокального шоу "Голос країни". По его результатам зрители определят имя тех, кто уже через неделю поборется за победу на проекте.

Согласно информации канала, поклонников шоу ждут новые яркие постановки участников и ряд мощных выступлений. Один из номеров в этот вечер вокалисты представят со своими наставниками. Также на сцене проекта ожидаются гости из числа тех, кого зовут сегодня "сливками отечественного шоу-бизнеса".

В предыдущих выпусках некоторые участники "Голосу країни-9" уже успели рассказать, чем они будут удивлять зрителей в полуфинале. Так, недавно Дэвид Аксельрод рассказал, что исполнит знакомую всем украинскую песню маэстро Николая Мозгового. Какую именно композицию выбрал вокалист - станет известно уже в ходе эфира.

А вот Оксана Муха, участница из команды Дана Балана, намерена удивлять зрителей песней исполнительницы Квитки Цисык. "Она живет на устах у каждого украинца и ее можно считать одним из артефактов, который ассоциируется с нами", - прокомментировала выбор песни Оксана.

Главным сюрпризом полуфинала станет выступление на сцене проекта звезд украинского шоубиза: свои хиты сегодня представят звезда соцсетей ALYONA ALYONA, популярная группа "Время и Стекло", TAYANNA и участница третьего сезона "Голосу країни" Кристина Соловий.

Ожидается сегодня и выступление члена жюри Дана Балана с хитом "Hold On Love".

Как писал ранее OBOZREVATEL, в 9 выпуске проекта "Голос країни" певец Дэвид Аксельрод рассказал, почему решил сменить имя. Как признался артист в ответ на вопрос Потапа, причиной для смены имени стала сложная для него история, однако он рад, что смог поделиться ею со зрителями.

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