МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Голос країни-9'': все подробности полуфинала

1.2тЧитать материал на украинском

Уже сегодня, 14 апреля, в эфире телеканала "1+1" пройдет полуфинал девятого сезона вокального шоу "Голос країни". По его результатам зрители определят имя тех, кто уже через неделю поборется за победу на проекте.

Согласно информации канала, поклонников шоу ждут новые яркие постановки участников и ряд мощных выступлений. Один из номеров в этот вечер вокалисты представят со своими наставниками. Также на сцене проекта ожидаются гости из числа тех, кого зовут сегодня "сливками отечественного шоу-бизнеса".

''Голос країни-9'': все подробности полуфинала

В предыдущих выпусках некоторые участники "Голосу країни-9" уже успели рассказать, чем они будут удивлять зрителей в полуфинале. Так, недавно Дэвид Аксельрод рассказал, что исполнит знакомую всем украинскую песню маэстро Николая Мозгового. Какую именно композицию выбрал вокалист - станет известно уже в ходе эфира.

А вот Оксана Муха, участница из команды Дана Балана, намерена удивлять зрителей песней исполнительницы Квитки Цисык. "Она живет на устах у каждого украинца и ее можно считать одним из артефактов, который ассоциируется с нами", - прокомментировала выбор песни Оксана.

Новости
Сменивший имя украинский певец поднял зал ''Голосу країни'' на ноги: видео

Главным сюрпризом полуфинала станет выступление на сцене проекта звезд украинского шоубиза: свои хиты сегодня представят звезда соцсетей ALYONA ALYONA, популярная группа "Время и Стекло", TAYANNA и участница третьего сезона "Голосу країни" Кристина Соловий.

Ожидается сегодня и выступление члена жюри Дана Балана с хитом "Hold On Love".

''Голос країни-9'': все подробности полуфинала

Как писал ранее OBOZREVATEL, в 9 выпуске проекта "Голос країни" певец Дэвид Аксельрод рассказал, почему решил сменить имя. Как признался артист в ответ на вопрос Потапа, причиной для смены имени стала сложная для него история, однако он рад, что смог поделиться ею со зрителями.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Голос країни" на OBOZREVATEL.

Тема
Голос країни
Персоны
Время и СтеклоALYONA ALYONA
Место
Украина
Теги
телеканал 1+1Голос країни-9шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения