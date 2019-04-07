"Голос Країни-9": смотреть онлайн 12 выпуск шоу

В воскресенье, 7 апреля в 21:00 на канале 1+1, состоится первый прямой эфир Голоса країни-9. На сцену выйдут самые сильные участники сезона из команд звездных тренеров Тины Кароль, Потапа, MONATIKа и Dan Balan.

Зрители смогут поддержать своих фаворитов и помочь им попасть в полуфинал вокального шоу. OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.

По итогам выступлений в четвертьфинале в каждой команде должно остаться по два участника. Одного народного таланта выберут украинцы путем голосования, а другого спасет собственный тренер. Также зрителей ждут выступления суперзвезд украинского шоубиза — Тины Кароль, Сергея Бабкина, группы Mozgi и ALEKSEEV.

Кто судьи на "Голос країни-2019":

Потап (Алексей Потапенко) – продюсер и рэпер. Некоторое время назад он приостановил успешное многолетнее сотрудничество с певицей Настей Каменских. Сейчас звезды развивают сольную карьеру. Кроме того, Потап занимается продюсированием и раскруткой молодых звезд. В частности, он раскрутил популярную группу "Время и стекло", а сейчас занимается карьерой участницы последнего сезона "Танців з зірками" Мішель Андраде.

Dan Balan – певец, продюсер и композитор. Он начинал карьеру в группе "O-Zone", потом начал сольную карьеру и добился успеха. Balan является единственным молдавским певцом, который был награжден "Грэмми". Автор и исполнитель мировых и европейских хитов "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица и телеведущая. Кароль прославилась еще в 2005 году, когда заняла второе место на фестивале "Новая волна". С тех пор она выпустила 6 альбомов, заработала звание Народной артистки Украины, была телеведущей множества проектов и судьей на талант-шоу.

MONATIK (Дмитрий Монатик) –певец, танцор, хореограф и композитор. Начинал карьеру с шоу "Танцюють усі" и "Х-Фактор". За последние несколько лет вошел и прочно закрепился в числе самых популярных и высокооплачиваемых певцов Украины. Был судьей проекта "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Дан Балан (Dan Balan), который в этом году занял место четвертого тренера "Голосу країни-9", подогрел слухи о романтических отношениях с коллегой по проекту, поп-дивой Тиной Кароль. Так, во время 8 выпуска от 10 марта певец продолжил оказывать знаки внимания Тине: он преподнес ей мягкую игрушку-кенгуру с запиской, а также по-джентльменски за руку провел ее к креслу, после чего назвал "своей королевой".

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