''Голос країни-9'': последние вокальные бои и главные события 10 выпуска

Уже в это воскресенье, 17 марта, на канале "1+1" выйдет 9 выпуск вокального шоу "Голос країни-9". В этот вечер состоится решающая битва текущего сезона, которая, как уверяют авторы, удивит зрителей невероятными выступлениями народных талантов.

В прошлое воскресенье на первом этапе вокальных боев прошли сильнейшие, поэтому тренеры Тина Кароль, Потап, MONATIK и Дан Балан будут вынуждены принимать нелегкие решения.

Насколько известно, на это воскресенье тренеры подготовили новые яркие каверы, чтобы участники смогли продемонстрировать свои способности наилучшим образом. В этом выпуске MONATIK не сможет сдержать свои эмоции, а певица Тина Кароль расскажет, за кого она будет отправлять свои СМС в ходе финала.

Главными звездами 9 выпуска станут перерожденный артист Дэвид Аксельрод с вокалисткой из Риги Яной Клявиней, YouTube-рекордсменка Екатерина Бегу с киевлянином Александром Тесленко, компьютерщик, который хочет связать свою жизнь с музыкой, Александр Мороз с самородком из Крутояровки Магдаленой Паскар и другие.

Кто покинет выпуск, а кто пройдет в этап "нокаутов" - читайте уже вскоре на OBOZREVATEL.

Как сообщалось ранее, продюсер Потап и молдавский певец Дан Балан, судьи вокального проекта "Голос країни-9", серьезно повздорили в ходе 8 выпуска, который прошел 10 марта в эфире телеканала "1+1".

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