''Голос країни-9'': подробности 8 выпуска и первые ''бои''

Уже сегодня, 10 марта, в эфире телеканала "1+1" состоится 8 выпуск и второй этап проекта "Голос країни-9" - вокальные бои. Его участники выйдут на "ринг", где посоревнуются за дальнейшее участие в шоу.

И как отмечают авторы проекта, состязания, вероятно, окажутся самой сильной вокальной битвой за время существования "Голоса країни".

Согласно правилам проекта, на этапе "Бои" каждый тренер делит участников своей команды на пары, и отправляет на "ринг" для "музыкального поединка". После выступления каждой пары наставник решает, кто продолжит бороться за звание "Голос країни", а кто покинет шоу.

"Это будут фантастические батлы. Конечно, порой они покажутся напряженными и нелегкими. Как по мне, это будут самые тяжелые бои из всех, в которых я принимал участие. Прежде всего это проект о голосе участников, но здесь на первое место вышли бои между тренерами...", - рассказал Потап незадолго до старта 8 выпуска.

Кроме новых образов и невероятных номеров, телезрителей в 8 выпуске ждет продолжение романтичной истории этой весны между тренерами Даном Баланом и Тиной Кароль. Выдержат ли эти чувства испытание конкуренцией, зрители канала "1+1" узнают уже сегодня. Наставники подготовили яркие номера с народными талантами, чтобы еще лучше продемонстрировать вокальные грани каждого из своих подопечных.

"В следующий этап пройдут те вокалисты, которые смогли преодолеть свои страхи, услышали тренерские просьбы, изменили себя в лучшую сторону и будут готовы к стрессам. Это будут "универсальные солдаты", - отметила Тина Кароль.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 3 марта, на телеканале "1+1" прошел седьмой выпуск вокального шоу "Голос країни". Традиционно, кресла судей заняли певица Тина Кароль, рэпер и продюсер Потап, танцор и певец Дима Монатик, а также их молдавский коллега Дан Балан.

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