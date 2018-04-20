"Голос країни-8": звезда сериала "Школа" сделает признание о возлюбленном

В воскресенье, 22 апреля, на телеканале "1+1" покажут полуфинал вокального шоу "Голос країни-8".

В нем подопечная Джамалы, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер сделает признание о своем возлюбленном. О том, что еще ждет зрителей проекта, расскажет "Обозреватель".

В рамках второго прямого эфира "Голосу країни-8" звездные тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль вместе с украинцами определятся с четверкой финалистов.

Тренеры проекта "Голос країни-8" Пресс-служба 1+1

В рамках второго прямого эфира каждый из вокалистов выполнит сольную песню и споет дуэтом с наставником. Судьба артистов будет зависеть от зрительского голосования и оценки тренера. Каждый наставник будет иметь 100 процентов, которые он разделит между двумя участниками. Зрительские смс и звонки также переведутся в процентный эквивалент и добавятся к тренерских. Чья процентная сумма окажется больше - тот и пройдет в суперфинал.

Между тем, команда проекта готовит для зрителей и поклонников "Голосу країни-8" яркие современные номера с использованием графики и телевизионных спецэффектов. Так, один из участников телепортируется в прямом эфире с одной сцены на другую, а в номере еще одного примут участие танцовщики легендарных "Танцев со звездами".

Подопечная Джамалы Анна Тринчер, как и обещала ранее, признается, встречается ли со своим коллегой по съемочной площадке сериала "Школа" Богданом Осадчуком, исполнившим в картине роль Тохи.

Анна Тринчер Пресс-служба 1+1

В свою очередь, "сердце" команды Сергея Бабкина Елена Луценко расскажет о своих отношениях с любимым, которые продолжаются уже 5 лет.

Елена Луценко Пресс-служба 1+1

Кроме этого, в полуфинале "Голосу країни-8" виступят такие популярные украинские певцы как DZIDZIO, ДахаБраха, группа "Mountain Breeze", а также тренер проекта Тина Кароль с попурри из собственных хитов.

Напомним, что в полуфинал проекта прошли Елена Луценко и Дмитрий Самко из команды Сергея Бабкина, подопечные Джамалы Анна Тринчер и Кристина Храмова, вокалисты Потапа Никита Трондин и Србуи Саргсян, а также Андрей Рыбарчук и Михаил Сосунов, наставником которых является Тина Кароль.

Напомним, эфир состоится в воскресенье, 22 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1".

Ранее "Обозреватель" писал, как прошел четвертьфинал вокального шоу "Голос країни-8".