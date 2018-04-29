"Голос країни-8": назван победитель

В воскресенье, 29 апреля, на телеканале "1+1" состоялся суперфинал восьмого сезона вокального шоу "Голос країни", победителем которого стала подопечная Сергея Бабкина Елена Луценко.

Результаты зрительского голосования были озвучены в прямом эфире.

Потенциальной победительницей Елену называли еще во время "слепых прослушиваний". Она покорила не только тренеров проекта, но и народную артистку Украины Нину Матвиенко.

За победу в шоу в суперфинале Луценко боролась с Србуи Саргсян, Андреем Рыбарчуком и Анной Тринчер.

Девушка исполнила в финале народную песню "Ой, у вишневому саду", которую старательно готовила в течение последней недели, вышла на сцену в дуэте со своим наставником Сергеем Бабкиным и спела легендарную песню "Червона Рута", а также исполнила композицию из "слепых прослушиваний" "Колискові зорі" Нины Матвиенко, которая и принесла ей победу.

"Я хочу поблагодарить всех украинцев, маму, папу, спасибо за жизнь. Всем большое спасибо и низкий поклон", - прокомментировала свою победу Луценко.

Отметим, что Елене Луценко - 20 лет, родом она из Белой Церкви. Родилась девушка в певческой семье, в которой сохранилась древняя украинская традиция петь с родственниками за обеденным столом.

Для того, чтобы Елена могла развивать свой дар пения, ее родители долгое время отказывали себе во многих благах и работали на нескольких работах, передает ТСН.

Как сообщал "Обозреватель", ранее был назван победитель проекта "Голос.Діти-4".