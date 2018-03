"Голос Країни-8": кто стал участником "нокаутов" и видео победителей "боев"

В воскресенье, 25 марта, состоялся уже девятый выпуск "Голоса країни – 8". Это была вторая часть второго этапа проекта – "боев". Участники шоу соревновались в дуэтах, победителем из которых выходил лишь один из них. Правда, у второго оставались шансы на спасение – для этого им нужно были "всего лишь" получить спасительный голос судей.

"Обозреватель" внимательно следил за сегодняшним выпуском шоу и знакомит вас с главными его событиями, а также тем, кто прошел дальше – в "нокауты", третью часть проекта.

Первыми выступили подопечные Сергея Бабкина Роман Набожняк и Александр Ильвахин с песней Скрябина "Люди як кораблі". Судьи лучше оценили выступление Романа, объяснив свое решение тем, что именно в его вокале больше раскрыт смысл шлягера. Александра же отправили восвояси, вручив ему лишь увесистый комплимент Потапа: "Ушел красиво, без вот этих вот "Я вас всех ненавижу", "Я вас всех засужу".

Вторые участники, Анна Тринчер из сериала "Школа" и София Киструга из львовской группы Mirami (команда Джамалы), спели свежий хит британки Дуа Липа ‘Blow Your Mind’. Выступление настолько возбудило Потапа, что тот не удержался и попросил повторить девушек яркий припев с фирменным "цемом" в конце вместе с их тренером. В конечном итоге голос Джа достался Ане. "Приютить" Софию не захотел никто.

Третьими на ринге оказались Оксана Чёрная и Анастасия Кудрявченко из команды Потапа c приветом из 90-х "All that she wants" от Ace of Base. Голос тренера достался томной брюнетке Оксане, которая не постеснялась заявить, что победа над Настей для нее "всего лишь еще одна ступенька". Кудрявченко ушла из проекта.

Четвертые участники – самая ожидаемая пара этого этапа. Подопечные Джамалы Виктория Шостак и уже популярная, особенно на западе Украины, Ирина Федишин исполнили "Ти забув про мене" группы Vivienne Mort. Достаточно прогнозируемо Джа проложила путь дальше для Федишин, Шостак покинула проект.

Пятые – работница Генпрокуратуры Наталия Белоусова и совсем юная Марта Рак исполнили песню своего тренера Тины Кароль "Дикая вода". Выступление вышло настолько ярким, что теперь уже Бабкину пришлось просить исполнить Кароль пропеть припев вместе со своими подопечными. После чего развернулась борьба между тренерами о качестве исполнения. Бабкин наругал девушек за излишний напор. В их же защиту встал Потап. Кароль выбрала Рак, а Наталия стала уже пятой подряд участницей, которую никто не захотел украсть.

Шестыми на ринг вышли протеже Сергея Бабкина Кристина Храмова и Юрий Каналош c культовой песней "Искала тебя" Земфиры. Мощнейшая рок-аранжировка и надрывы участников превратили выступление в настоящий "баттл" на сцене. В итоге дальше в команде Бабкина пошёл Юрий, а Кристина ухватила настоящий джек-пот – за нее проголосовали все оставшиеся судьи, и она стала первой на сегодня "украденной" участницей, выбрав Джамалу и тем самым изгнав из неоновой комнаты квартет "Аккорд".

Седьмые – Алина Русинова и армянка Србуи Саргсян из команды Потапа – исполнили лирическую "Ти мій" украиноязычного периода Ирины Билык. В итоге дальше пошла Србуи. Алина оказалась не нужна остальным судьям.

Конкурсанты Андрей Рыбарчук и Иван Ворон вышли на сцену восьмыми. Прогнозируемо ребятам досталась рок-песня "Too Close" Алекса Клэра. Голос их тренера, Тины Кароль, достался Андрею. Иван же лишь смог услышать слова "Ты был настоящим", а сам вместо прощания бросил фразу "Шоу много потеряло без меня".

Девятые – сестры Маргарита и Виталина Мороз и Адриана Шевчук - исполнили песню "Човен" (слова Ивана Франко) украинской группы "Один в каное". Без особой интриги голос Джамалы достался Адриане. Сестрички же покинули музыкальное шоу.

Десятыми выступили участники команды Тины Кароль Катерина Северова и Виктор Данюк, исполнив "Faith" Стиви Уандера и Арианы Гранде. 16-летняя Катерина прошла дальше, получив голос от своего тренера. Виктор же покинул "Голос", даже не получив спасительного намека от судей.

Второй десяток выступающих открыли Александр Чекмарев и Юлия Коловертных, представляющие команду Сергея Бабкина. Они спели "Impossible" Джеймса Артура. Еще до оглашения результатов судьи дали понять, что Чекмарев исполнил песню на порядок лучше. Юлия же не получила поддержки судей и покинула проект.

Двенадцатыми участниками сегодняшнего выпуска стали Анри Болквадзе и еще одни сестры - Анна и Лиза Соболевы. Им досталась композиция "Someone Like You" певицы Адель. Тренер Джамала выбрала Анри. Сестры Соболевы покинули передачу.

13-ми стали Виктория Ильчишена и Николай Федишин из команды Потапа, спевшие "Dusk Till Dawn", которую в оригинале исполняют дуэтом Zayn и Sia. Тренеры в пух и в прах раскритиковали пение артистов. Наставник конкурсантов Потап дал еще один шанс Виктории, а Николай покинул проект.

14-я пара сегодняшнего выпуска – молодые парни Валентин Беленький и Даниил Фельдман, спевшие в очень лирической манере хит "Тебе це може вбити" украинской группы СКАЙ. Определенно лучший дуэт сегодняшнего вечера вызвал умиление у судей, которые назвали их "мимишными", "милыми" и "двумя ангелочками". Выбор от тренера Бабкина стал просто настоящим мучением, но все-таки все услышали имя Беленького. Не менее нервной стала "кража" судьями Даниила, несмотря на то, что было мало сомнений – судьи понимали, что таких участников надо спасать. За него проголосовали и Кароль, и Потап. Фельдман выбрал второго. В "неоновом" зале оборвался путь к вершине у Лизы Байрак – именно ее место и занял Даниил Фельдман.

15-я пара – Ромчай, духовный наставник Натальи Могилевской, и Михаил Сосунов, известный также как участник проекта "Лига Смеха". Дуэт представлял команду Тины Кароль. Но выступление, стоит признать, вышло неровным – если Ромчай исполнил лишь вступление-мантру, то Сосунов полноценно пропел "Latch" Сэма Смита и Disclosure. Несмотря на слова Тины Кароль о сложности выбора, все указывало на победу Сосунова. Он и прошел дальше. Ромчай же покинул проект под аплодисменты и крики всего зрительского зала.

16-ми и последними на сцене стали участники, сформировавшие колоритный "эльфийский" дуэт, Никита Трондин (участник второго сезона "Голос. Діти") и Алиса Космос, прославившаяся почти 10 лет назад в составе женской группы KAMON. Подопечные Потапа пропели песню другого судьи – Джамалы "Шлях додому". Голос рэпера достался Никите. Когда считали 10 секунд Алисе, "неоновая" четверка из-за нервов держалась за руки, но им повезло – никто из судей не решился спасти Алису.

Напомним, неделю назад места в "Голосе країни-8" забронировали Алена Карась, Дмитрий Самко, казак Сиромаха, Виолетта Литвиненко, Елена Луценко, Алексей Левкович, Арсен Витрецкий, Роман Пясецкий, Василий Демчук, Мария Хурсенко, Николай Серезитинов, Анастасия Мацуцкая, трио "Nude voices", в состав которого входит сын известной украинской певицы Таисии Повалий, Ксения Бридж, Мэри Надэмо и Зианджа. "Неоновая" комната оказалась спасительной для Дмитрия Стояна и Алексея Баклана.

В воскресенье, 25 марта, к ним присоединились Роман Набожняк, Анна Тринчер, Оксана Черная, Ирина Федишин, Марта Рак, Юрий Каналош, Србуи Саргсян, Андрей Рыбарчук, Адриана Шевчук, Катерина Северова, Александр Чекмарев, Анри Болквадзе, Виктория Ильчишена, Валентин Беленький, Михаил Сосунов и Никита Трондин. В последний момент к ним присоединились украденные Кристина Храмова и Даниил Фельдман. Следующий эфир состоится 1 апреля, это уже будет третья часть шоу – "Нокауты".

Как сообщал "Обозреватель", ранее певица-трансгендер Зианджа, которая выборола себе место в третьем этапе шоу "Голос країни-8" сделала трогательное заявление, рассказав публике, кому посвятила свое выступление.