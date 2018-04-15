"Голос країни-8": кто прошел в полуфинал шоу

В воскресенье, 15 апреля, на телеканале 1+1 вышел четвертьфинал вокального шоу "Голос країни-8".

По итогам выпуска каждый из звездных тренеров - Сергей Бабкин, молодая мама Джамала, Потап и Тина Кароль - определился со своими двумя полуфиналистами. "Обозреватель" предлагает узнать, кто прошел в полуфинал проекта.

В команде Джамалы за дальнейшее участие в проекте соревновались Анна Тринчер, Кристина Храмова, Арсен Витрецкий и Адриана Шевчук.

Пройти в полуфинал шоу удалось Анне Тринчер (по результатам зрительского голосования) и Кристине Храмовой (за нее свой голос отдала Джамала).

Кристина Храмова Instagram @goloskrainy_official

Анна Тринчер Instagram @goloskrainy_official

В борьбе за выход в полуфинал в команде Бабкина взяли участие Валентин Биленький, Алена Луценко, Александр Чекмарев и Дмитрий Самко.

Зрители отдали свое предпочтение Алене Луценко. Сергей Бабкин подарил билет в полуфинал Дмитрию Самко.

Дмитрий Самко Instagram @goloskrainy_official

Алена Луценко Instagram @goloskrainy_official

Участниками команды Потапа, которые получили возможность пройти в полуфинал, стали Никита Трондин, Виолетта Литвиненко, Зианджа и Србуи Сргсян.

Зрители проголосовали за Никиту Трондин, а Потап решил дать шанс Србуи Сргсян. Таким образом, подтвердились слова травести-дивы, телеведущей Монро о том, что экс-Борис Апрель вылетит из шоу уже в первом прямом эфире.

Србуи Сргсян Instagram @goloskrainy_official

Никита Трондин Instagram @goloskrainy_official

В команде Тины Кароль за победу боролись трио "Nude voices", Михаил Сосунов, Алена Карась и Андрей Рыбарчук.

Больше всего зрительских голосов получил Андрей Рыбарчук, а Тина Кароль отдала предпочтение Михаилу Сосунову.

Михаил Сосунов Instagram @goloskrainy_official

Андрей Рыбарчук Instagram @goloskrainy_official

Таким образом, борьбу за участие в проекте продолжили Анна Тринчер, Кристина Храмова, Дмитрий Самко, Алена Луценко, Србуи Сргсян, Никита Трондин, Андрей Рыбарчук и Михаил Сосунов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Сергей Бабкин рассказал, как его подопечные влюбляются на проекте "Голос країни".