"Голос країни-8": кто прошел в финал шоу

В воскресенье, 22 апреля, на телеканале 1+1 вышел полуфинал вокального шоу "Голос країни-8".

По итогам выпуска каждый из звездных тренеров - Сергей Бабкин, молодая мама Джамала, Потап и Тина Кароль - определился со своими финалистами. "Обозреватель" предлагает узнать, кому же удалось пройти в финал проекта.

Отметим, что финалисты проекта определяются суммой баллов от зрителей (в процентном соотношении голосов на одну команду) и наставника (распределяет 100% между своими подопечными).

Каждую команду в финале представит один участник.

Тина Кароль распределила свою оценку следующим образом: Михаилу Сосунову она отдала 51%, а Андрею Рыбарчуку - 49%. Зрители же отдали предпочтение Рыбарчуку, который получил от них 77% голосов.

Таким образом, Андрей стал первым суперфиналистом шоу "Голос країни-8".

Джамала же отдала 60% Кристине Храмовой, а ее конкурентке, звезде сериала "Школа" Анне Тринчер осталось 40%.

Большинство зрителей (74%) проголосовали за Анну, таким образом она и стала второй финалисткой.

Следующим свой вердикт вынес Потап. Он отдал 60% Србуи Саргсян, а 40% - Никите Трондину.

Также за Србуи проголосовали большинство зрителей - 69%. Именно она стала суперфиналисткой "Голосу країни-8".

Последним определился участник-финалист от команды Сергея Бабкина. Музыкант отдал 57% Елене Луценко, а 43% - Дмитрию Самко. Зрительские голоса разделились таким образом: Елена получила 58%, а Дмитрий - 42%.

В результате последней суперфиналисткой стала Елена Луценко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее подопечная Потапа Зианджа пронзительно отреагировала на уход из "Голосу країни-8".